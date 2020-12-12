У столиці за минулу добу виявили 1696 хворих на коронавірус

Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Деснянському районі

У Києві за минулу добу коронавірус виявили ще в 1696 людей. 23 хворих померли. Про це мер Києва написав у своєму Telegram-каналі.

«Іще 1696 хворих на коронавірус виявили в столиці за минулу добу. Померли 23 людини. Усього коронавірус забрав життя 1574 киян. Підтверджених випадків захворювання на Covid-19 на сьогодні в Києві вже 90013», – повідомив Кличко.

Захворіли: 933 жінки віком від 18 до 91 року і 639 чоловіків віком від 18 до 94 років. А також 71 дівчинка від одного до 17 років та 53 хлопчики від трьох місяців до 17 років. Захворіли, зокрема, і 57 медиків.

До лікарень столиці госпіталізували 98 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

Одужали за минулу добу 859 людей. Усього коронавірус подолали 28 628 мешканців Києва.

«Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Деснянському районі – 421, Солом’янському – 250, Дарницькому районі – 248 випадків, – зазначив мер Києва. – Будьте обережними! Не нехтуйте своїм здоров’ям. Дотримуйтеся елементарних правил. Бережіть себе та тих, хто поруч!» – наголосив Віталій Кличко.

Коронавірус в Україні

Всього 885039

Одужали 494001

Хворіють 376040

Померли 14998

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Нагадаємо, в Україні за минулу добу коронавірус підтвердився у 12811 людей. Це на 703 людини менше, ніж у попередній день (13514). Зокрема, захворіли 593 дитини та 572 медпрацівники.

За минулу добу:

госпіталізовано – 3001 особа;

летальних випадків – 243;

одужало – 13653 особи;

здійснено тестувань за добу – 61571 (зокрема методом ПЛР – 40967, методом ІФА – 20604).

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