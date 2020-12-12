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    «Впала 40 разів»: героїня відео з Андріївського узвозу розповіла, як боролася з ожеледицею

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    <p>На запитання скільки разів вона впала, дівчина відповіла &ndash; 40, проте в результаті все ж дійшла додому</p> - «Впала 40 разів»: героїня відео з Андріївського узвозу розповіла, як боролася з ожеледицею

    На запитання скільки разів вона впала, дівчина відповіла – 40, проте в результаті все ж дійшла додому

    Скріншот з відео

    Після десятків спроб школярка таки зуміла піднятися Андріївським узвозом

    В Україні набуло популярності відео, як школярка в Києві безрезультатно намагається піднятися Андріївським узвозом під час ожеледиці, постійно падає і знову сповзає зі слизької гірки.

    Телеканал «Україна 24» поспілкувався з «зіркою» інтернету Марією Моїсеєнко.

    На запитання скільки разів вона впала, дівчина відповіла – 40, проте в результаті все ж дійшла додому.

    Школярка розповіла, що за нею прийшов брат та допоміг їй дістатися будинку.

    «Без брата не виходило?», – уточнив журналіст.

    «Ні», – лаконічно відповіла дівчина.

    Нагадаємо, сьогодні, 12 грудня, в Україні очікується невеликий мокрий сніг та дощ, на дорогах більшості областей ожеледиця.

    Раніше синоптики попередили про нову хвилю крижаних дощів.

    Згідно з прогнозом Українського гідрометцентру, позитивні зміни настануть уже 14-15 грудня, а поки що доведеться потерпіти мерзенну погоду з дощем і вітром 7-12 метрів на секунду.

    Як повідомлялося, в Україні через крижаний дощ дороги перетворились на ковзанки, без світла залишились сотні будинків.

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      Теги: Київ дороги атмосферне явище снігопад Андріївський узвіз дощ
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