«Впала 40 разів»: героїня відео з Андріївського узвозу розповіла, як боролася з ожеледицею
На запитання скільки разів вона впала, дівчина відповіла – 40, проте в результаті все ж дійшла додому
Після десятків спроб школярка таки зуміла піднятися Андріївським узвозом
В Україні набуло популярності відео, як школярка в Києві безрезультатно намагається піднятися Андріївським узвозом під час ожеледиці, постійно падає і знову сповзає зі слизької гірки.
Телеканал «Україна 24» поспілкувався з «зіркою» інтернету Марією Моїсеєнко.
На запитання скільки разів вона впала, дівчина відповіла – 40, проте в результаті все ж дійшла додому.
Школярка розповіла, що за нею прийшов брат та допоміг їй дістатися будинку.
«Без брата не виходило?», – уточнив журналіст.
«Ні», – лаконічно відповіла дівчина.
Нагадаємо, сьогодні, 12 грудня, в Україні очікується невеликий мокрий сніг та дощ, на дорогах більшості областей ожеледиця.
Раніше синоптики попередили про нову хвилю крижаних дощів.
Згідно з прогнозом Українського гідрометцентру, позитивні зміни настануть уже 14-15 грудня, а поки що доведеться потерпіти мерзенну погоду з дощем і вітром 7-12 метрів на секунду.
Як повідомлялося, в Україні через крижаний дощ дороги перетворились на ковзанки, без світла залишились сотні будинків.