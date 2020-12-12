«Впала 40 разів»: героїня відео з Андріївського узвозу розповіла, як боролася з ожеледицею

На запитання скільки разів вона впала, дівчина відповіла – 40, проте в результаті все ж дійшла додому

Після десятків спроб школярка таки зуміла піднятися Андріївським узвозом

В Україні набуло популярності відео, як школярка в Києві безрезультатно намагається піднятися Андріївським узвозом під час ожеледиці, постійно падає і знову сповзає зі слизької гірки.

Телеканал «Україна 24» поспілкувався з «зіркою» інтернету Марією Моїсеєнко.

На запитання скільки разів вона впала, дівчина відповіла – 40, проте в результаті все ж дійшла додому.

Школярка розповіла, що за нею прийшов брат та допоміг їй дістатися будинку.

«Без брата не виходило?», – уточнив журналіст.

«Ні», – лаконічно відповіла дівчина.

Нагадаємо, сьогодні, 12 грудня, в Україні очікується невеликий мокрий сніг та дощ, на дорогах більшості областей ожеледиця.

Раніше синоптики попередили про нову хвилю крижаних дощів.

Згідно з прогнозом Українського гідрометцентру, позитивні зміни настануть уже 14-15 грудня, а поки що доведеться потерпіти мерзенну погоду з дощем і вітром 7-12 метрів на секунду.

Як повідомлялося, в Україні через крижаний дощ дороги перетворились на ковзанки, без світла залишились сотні будинків.