У Києві згоріло кафе, охоронця госпіталізували з опіками

На місці події працювало дві одиниці основної пожежно-рятувальної техніки та 10 чоловік особового складу Головного управління

Пожежа сталася на вул. Славгородській, 55, що у Дарницькому районі столиці

У Дарницькому районі столиці сталась пожежа у кафе. Вогонь знищив дерев’яні конструкції та меблі. Охоронця закладу доправили до лікарні з опіками.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

За інформацією ДСНС, повідомленні про пожежу на вул. Славгородській, 55, що у Дарницькому районі вони отримали 11 грудня о 21:55.

«... вогнеборці встановили, що сталось загоряння на площі 100 кв. м в 1-поверховій дерев’яній будівлі громадського харчування.

За словами очевидців, до прибуття пожежно-рятувального підрозділу було госпіталізовано, попередньо з опіками, охоронця 1988 року народження», – йдеться у повідомленні.

О 22:54 пожежу було локалізовано, а о 23:20 – ліквідовано.

Внаслідок пожежі розібрано 200 кв. м дерев’яних конструкцій, а також згоріли меблі та особисті речі.

На місці події працювало дві одиниці основної пожежно-рятувальної техніки та 10 осіб особового складу Головного управління.

Причина загоряння наразі встановлюється.

Як повідомлялося, 10 грудня сталася пожежа у житловому будинку на вул. Ентузіастів, 9/1 у Дніпровському районі столиці. Під час ліквідації загоряння рятувальники виявили двох жінок без свідомості. Одна з них померла в кареті швидкої допомоги.

Нагадаємо, у п’ятницю, 11 грудня, вранці сталася пожежа у закладі громадського харчування на вул. Ярославів Вал, 8 у Шевченківському районі столиці.