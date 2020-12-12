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    У Києві згоріло кафе, охоронця госпіталізували з опіками

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    <p>На місці події працювало дві одиниці основної пожежно-рятувальної техніки та 10 чоловік особового складу Головного управління</p> - У Києві згоріло кафе, охоронця госпіталізували з опіками

    На місці події працювало дві одиниці основної пожежно-рятувальної техніки та 10 чоловік особового складу Головного управління

    Пожежа сталася на вул. Славгородській, 55, що у Дарницькому районі столиці

    У Дарницькому районі столиці сталась пожежа у кафе. Вогонь знищив дерев’яні конструкції та меблі. Охоронця закладу доправили до лікарні з опіками.

    Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

    За інформацією ДСНС, повідомленні про пожежу на вул. Славгородській, 55, що у Дарницькому районі вони отримали 11 грудня о 21:55.

    «... вогнеборці встановили, що сталось загоряння на площі 100 кв. м в 1-поверховій дерев’яній будівлі громадського харчування. 

    За словами очевидців, до прибуття пожежно-рятувального підрозділу було госпіталізовано, попередньо з опіками, охоронця 1988 року народження», – йдеться у повідомленні.

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    У Києві згоріло кафе, охоронця госпіталізували з опіками
    У Києві згоріло кафе, охоронця госпіталізували з опіками
    Фото ГУ ДСНС України у м. Києві

    О 22:54 пожежу було локалізовано, а о 23:20 – ліквідовано.

    Внаслідок пожежі розібрано 200 кв. м дерев’яних конструкцій, а також згоріли меблі та особисті речі.

    На місці події працювало дві одиниці основної пожежно-рятувальної техніки та 10 осіб особового складу Головного управління.

    Причина загоряння наразі встановлюється.

    Як повідомлялося, 10 грудня сталася пожежа у житловому будинку на вул. Ентузіастів, 9/1 у Дніпровському районі столиці. Під час ліквідації загоряння рятувальники виявили двох жінок без свідомості. Одна з них померла в кареті швидкої допомоги.

    Нагадаємо, у п’ятницю, 11 грудня, вранці сталася пожежа у закладі громадського харчування на вул. Ярославів Вал, 8 у Шевченківському районі столиці.

    Теги: пожежа Київ ДСНС рятувальники харчування
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