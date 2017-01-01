Кличко дуже радий, що тепер евакуатори запрацюють на повну

Мер Києва привітав рішення парламенту щодо ухвалення закону, який дозволить навести лад в сфері паркування

Віталій Кличко позитивно оцінив ухвалення Парламентом в цілому закону, який дозволить навести лад у сфері паркування. Про це він заявив під час засідання Київради, коментуючи відповідне рішення парламенту, повідомляє «Главком». «Я хочу всіх привітати, що врешті-решт, через два роки після подання проекту, ухвалили дуже важливий не



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Засідання Київради

Мер Києва привітав рішення парламенту щодо ухвалення закону, який дозволить навести лад в сфері паркування

Віталій Кличко позитивно оцінив ухвалення Парламентом в цілому закону, який дозволить навести лад у сфері паркування. Про це він заявив під час засідання Київради, коментуючи відповідне рішення парламенту, повідомляє «Главком».

«Я хочу всіх привітати, що врешті-решт, через два роки після подання проекту, ухвалили дуже важливий не тільки для Києва, а і для всіх міст України закон», – сказав Віталій Кличко.

Він наголосив, що ухвалення закону дозволить навести лад у паркуванні на вулицях міст та залучити додаткові інвестиції в будівництво паркінгів.

Зокрема, Парламент ухвалив в цілому закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування сфери паркування транспортних засобів» (№ 5364). «За» проголосували 237 народних депутатів.

Передбачено запровадження законодавчого механізму невідворотності відповідальності за порушення правил зупинки, стоянки та паркування транспортних засобів шляхом запровадження фото-, відеофіксації правопорушень.

Зокрема, місцеві органи влади матимуть право займатись евакуацією та штрафуванням власників транспортних засобів, що припарковані з порушенням. Закон вступає в дію через півроку після його публікації.