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    Кличко дуже радий, що тепер евакуатори запрацюють на повну

    Мер Києва привітав рішення парламенту щодо ухвалення закону, який дозволить навести лад в сфері паркування
    Віталій Кличко позитивно оцінив ухвалення Парламентом в цілому закону, який дозволить навести лад у сфері паркування. Про це він заявив під час засідання Київради, коментуючи відповідне рішення парламенту, повідомляє «Главком». «Я хочу всіх привітати, що врешті-решт, через два роки після подання проекту, ухвалили дуже важливий не
    • Вчора, 07:19
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    Засідання Київради
    Засідання Київради

    Мер Києва привітав рішення парламенту щодо ухвалення закону, який дозволить навести лад в сфері паркування

    Віталій Кличко позитивно оцінив ухвалення Парламентом в цілому закону, який дозволить навести лад у сфері паркування. Про це він заявив під час засідання Київради, коментуючи відповідне рішення парламенту, повідомляє «Главком».

    «Я хочу всіх привітати, що врешті-решт, через два роки після подання проекту, ухвалили дуже важливий не тільки для Києва, а і для всіх міст України закон», – сказав Віталій Кличко.

    Він наголосив, що ухвалення закону дозволить навести лад у паркуванні на вулицях міст та залучити додаткові інвестиції в будівництво паркінгів.

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    Зокрема, Парламент ухвалив в цілому закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування сфери паркування транспортних засобів» (№ 5364). «За» проголосували 237 народних депутатів.

    Передбачено запровадження законодавчого механізму невідворотності відповідальності за порушення правил зупинки, стоянки та паркування транспортних засобів шляхом запровадження фото-, відеофіксації правопорушень.

    Зокрема, місцеві органи влади матимуть право займатись евакуацією та штрафуванням власників транспортних засобів, що припарковані з порушенням. Закон вступає в дію через півроку після його публікації.

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