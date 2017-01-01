У Києві зупинка громадського транспорту втомилася і впала

Пішоходи і транспорт не постраждали

У Солом'янському районі столиці сталася надзвичайна ситуація - впала зупинка громадського транспорту. Про це інформує паблік dtp.kiev.ua, повідомляє «Главком». «НП в Солом'янському районі Києва: на ул.Антонова втомилася і впала зупинка громадського транспорту», - йдеться у повідомленні. [GALLERY_BLOCK] Також