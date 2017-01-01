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    У Києві зупинка громадського транспорту втомилася і впала

    Пішоходи і транспорт не постраждали
    У Солом'янському районі столиці сталася надзвичайна ситуація - впала зупинка громадського транспорту. Про це інформує паблік dtp.kiev.ua, повідомляє «Главком». «НП в Солом'янському районі Києва: на ул.Антонова втомилася і впала зупинка громадського транспорту», - йдеться у повідомленні. [GALLERY_BLOCK] Також
    • Вчора, 06:23
    • Розсилка
    У столиці впала зупинка
    фото: dtp.kiev.ua
    У столиці впала зупинка

    Пішоходи і транспорт не постраждали

    У Солом'янському районі столиці сталася надзвичайна ситуація - впала зупинка громадського транспорту.

    Про це інформує паблік dtp.kiev.ua, повідомляє «Главком».

    «НП в Солом'янському районі Києва: на ул.Антонова втомилася і впала зупинка громадського транспорту», - йдеться у повідомленні.

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    У Києві зупинка громадського транспорту втомилася і впала
    У Києві зупинка громадського транспорту втомилася і впала
    У Києві зупинка громадського транспорту втомилася і впала
    У Києві зупинка громадського транспорту втомилася і впала
    фото: dtp.kiev.ua

    Також зазначається, що про падіння зупинки повідомлено комунальним служба міста.

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