У Києві зупинка громадського транспорту втомилася і впала
- Вчора, 06:23
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фото: dtp.kiev.ua
У столиці впала зупинка
Пішоходи і транспорт не постраждали
У Солом'янському районі столиці сталася надзвичайна ситуація - впала зупинка громадського транспорту.
Про це інформує паблік dtp.kiev.ua, повідомляє «Главком».
«НП в Солом'янському районі Києва: на ул.Антонова втомилася і впала зупинка громадського транспорту», - йдеться у повідомленні.
Також зазначається, що про падіння зупинки повідомлено комунальним служба міста.