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    Новини

    У центрі Києва «замінували» торговий центр «Гулівер»

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    <p>Поруч з торговим центром чергують кілька автівок поліції</p> - У центрі Києва «замінували» торговий центр «Гулівер»

    Поруч з торговим центром чергують кілька автівок поліції

    Фото: УП

    Наразі правоохоронці ще не перевірили торговий центр

    У суботу пізно ввечері в центрі Києва «замінували» торговий центр «Гулівер».

    Про це «Українській правді» повідомили співробітники Нацполіції, які прибули на місце події. 

    Наразі правоохоронці ще не перевірили торговий центр, проводиться евакуація відвідувачів та працівників.

    Поруч з торговим центром чергують кілька автівок поліції.

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    Офіційного повідомлення поліції про «замінування» наразі немає.

    Нагадаємо, сьогодні також надійшла інформація про замінування Центрального залізничного вокзалу у Києві.

    Згодом поліція затримала молодика, який «замінував» вокзал.

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