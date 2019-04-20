Центральний залізничний вокзал Києва «заміновано»: всіх евакуюють (відео)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Рятувальники і вибухотехніки обстежують будівлю Центрального залізничного вокзалу

У суботу, 20 квітня, близько 15:00 на Центральному залізничному вокзалі Києва провели евакуацію людей. Пасажирів і проводжаючих попросили терміново залишити приміщення. Про це повідомляє Інформатор.

Пасажирів просять покинути приміщення вокзалів і платформ, вхід закритий. Біля дверей знаходиться воєнізована охорона. Пізніше до охоронців також приєдналися озброєні поліцейські.

За попередньою інформацією, невідомий повідомив, що будівлю Центрального вокзалу заміновано.

Станом на 15:25 на місце прибули рятувальники і вибухотехніки, які займаються пошуком можливих вибухонебезпечних речовин. Також на місці чергує карета швидкої допомоги.

За словами рятувальників, перекриття входу в будівлю вокзалу триватиме мінімум годину.

Проте, перекритими залишилися не всі входи, воєнізована охорона стоїть тільки біля центрального. Західний і східний входи продовжують працювати, і саме туди перенаправляють всіх пасажирів.

Також в зв'язку з повідомлення про мінування перекрили вхід і в Південний вокзал.

Нагадаємо, 19 квітня до чергової частини Шевченківського управління поліції надійшло повідомлення про замінування одного із столичних вишів столиці, розташованого на вулиці Юрія Іллєнка.