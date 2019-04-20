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    Поліція затримала молодика, який «замінував» вокзал у Києві

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    Поліція затримала молодика, який «замінував» вокзал у Києві

    З будівлі вокзалу евакуювали 950 пасажирів та співробітників

    Столичні правоохоронці провели перевірку будівлі Центрального залізничного вокзалу та прилеглу територію, жодних вибухонебезпечних речовин чи предметів не виявлено. Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.

    На місце виїжджала слідчо-оперативна група, наряди патрульної поліції, вибухотехніки та кінологи. Зі споруди евакуювали 950 пасажирів та співробітників.

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    Інформація належним чином зареєстрована в Журналі єдиного обліку заяв та повідомлень Солом’янського управління поліції.

    Поліцейські встановили та затримали псевдомінера у Київській області. Ним виявився 29-річний мешканець смт Калинівка. Як з'ясувалось, чоловік перебував у нетверезому стані. Зараз з ним спілкуються слідчі.

    Як повідомлялося, інформація про замінування Центрального залізничного вокзалу надійшла близько 15-ї години.

    Нагадаємо, 19 квітня до чергової частини Шевченківського управління поліції надійшло повідомлення про замінування одного із столичних вишів столиці, розташованого на вулиці Юрія Іллєнка.

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