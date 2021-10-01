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    У центрі Києва з’явився артоб’єкт, присвячений рятувальникам (фото)

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    Скульптура є прикладом взаємодопомоги та підтримки - У центрі Києва з’явився артоб’єкт, присвячений рятувальникам (фото)
    Скульптура є прикладом взаємодопомоги та підтримки
    Фото: ДСНС

    Скульптура славить хоробрість і готовність рятувати інше життя ціною власного

    Біля будівлі Головного управління ДСНС у Києві з'явився доволі цікавий та незвичайний артоб’єкт – скульптура поліцейського, що протягує пляшку води рятувальнику. Обоє виснажені черговим викликом, але при цьому жоден не втратив людяності. Про це повідомляє пресслужба ГУ ДСНС у Києві.

    Дана скульптура є чудовим прикладом взаємодопомоги та підтримки, яка так важлива в умовах надзвичайних ситуацій.

    Скульптуру встановили напередодні Дня рятувальника.

    Кияни та гості столиці зупиняються та фотографуються біля артоб'єкта.

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    У центрі Києва з’явився артоб’єкт, присвячений рятувальникам (фото)
    У центрі Києва з’явився артоб’єкт, присвячений рятувальникам (фото)
    У центрі Києва з’явився артоб’єкт, присвячений рятувальникам (фото)
    У центрі Києва з’явився артоб’єкт, присвячений рятувальникам (фото)
    У центрі Києва з’явився артоб’єкт, присвячений рятувальникам (фото)
    Фото: ДСНС

    Тепер там ще з'явився QR-код, за яким можна побачити всю інформацію про дану скульптуру. Згодом там можна буде залишати відгуки та власні враження.

    Нагадаємо, минулого тижня, з 20 по 26 вересня, столичні вогнеборці ліквідували 66 пожеж та 9 аварій. Також рятувальники виїжджали чотири рази на виклики щодо замінувань та виявлення підозрілих предметів. Всього за 2021 рік здійснено таких 178 виїздів.

    Теги: Київ ДСНС рятувальники пам'ятник
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    У центрі Києва з’явився артоб’єкт, присвячений рятувальникам (фото)