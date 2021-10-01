У центрі Києва з’явився артоб’єкт, присвячений рятувальникам (фото)

Скульптура славить хоробрість і готовність рятувати інше життя ціною власного

Біля будівлі Головного управління ДСНС у Києві з'явився доволі цікавий та незвичайний артоб’єкт – скульптура поліцейського, що протягує пляшку води рятувальнику. Обоє виснажені черговим викликом, але при цьому жоден не втратив людяності. Про це повідомляє пресслужба ГУ ДСНС у Києві.

Дана скульптура є чудовим прикладом взаємодопомоги та підтримки, яка так важлива в умовах надзвичайних ситуацій.

Скульптуру встановили напередодні Дня рятувальника.

Кияни та гості столиці зупиняються та фотографуються біля артоб'єкта.

Тепер там ще з'явився QR-код, за яким можна побачити всю інформацію про дану скульптуру. Згодом там можна буде залишати відгуки та власні враження.

Нагадаємо, минулого тижня, з 20 по 26 вересня, столичні вогнеборці ліквідували 66 пожеж та 9 аварій. Також рятувальники виїжджали чотири рази на виклики щодо замінувань та виявлення підозрілих предметів. Всього за 2021 рік здійснено таких 178 виїздів.