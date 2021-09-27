Смертельні пожежі: минулого тижня в Києві загинуло три особи

За тиждень у столиці сталося майже 70 пожеж

Минулого тижня, з 20 по 26 вересня, столичні вогнеборці ліквідували 66 пожеж та 9 аварій. Протягом тижня на пожежах загинуло три особи, травмована одна людина. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.

Протягом тижня в екосистемах міста Києва пожеж не виникало. Всього з початку року здійснено 159 виїздів та ліквідовано загоряння на площі 10,667 га проти 422 виїздів у 2020 році на площі 132,727 га.

За вказаний період на водних об’єктах Києва загиблих не було. Всього з початку 2021 року на водних об'єктах міста врятовано 22 людини (з них 8 дітей) та 57 осіб загинуло, а саме: на р. Дніпро – 22 особи, на р. Десенка – 3 особи, на озерах - 27 осіб, на інших водоймах міста - 5 осіб.

Минулого тижня столичні рятувальники виїжджали чотири рази на виклики щодо замінувань та виявлення підозрілих предметів. Всього за 2021 рік здійснено таких 178 виїздів.

Як повідомлялося, у ніч на 26 вересня у Києві сталася пожежа у хостелі, у результаті якої загинула одна людина. Трагедія сталась у хостелі на вул. Симиренка, 36 у Святошинському районі міста. Займання виникло в житловій кімнаті, розміщеній на третьому поверсі триповерхової адміністративної будівлі, переобладнаній під хостел.

22 вересня сталася пожежа у столичному Гідропарку на території човнової станції. На місці вогнеборці встановили, що сталося займання металевого вагончика. Під час гасіння пожежі бійці виявили тіло людини.

Читайте також: Із похолоданням зросла кількість пожеж у приватних будинках на Київщині