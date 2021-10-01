На Русанівських садах у Києві згорів будинок, є жертви (фото)

43-річний чоловік згорів заживо в будинку

У ніч на 1 жовтня сталась пожежа у приватному двоповерховому будинку на вулиці 7-ма Садова на Русанівських садах в Києві. Про це повідомляє «Магнолія-ТВ».

Як вдалось з’ясувати, у будинку жило літнє подружжя разом із 43- річним сином.

Відомо, що у щитку вибило електроавтомати. Господар будинку увімкнув мережу. Та вже за мить сталося займання.

Вогонь швидко охопив будинок з дерев’яним перекриттям. Чолові встиг вибігти з палаючої оселі, а його дружину діставали вже сусіди. Жінку з опіками шпиталізували до лікарні.

Не вдалось врятувати 43-річного чоловіка, сина подружжя. Як розповіли очевидці, він згорів заживо.

На місці працювали рятувальники ДСНС, а також поліцейські, які з’ясовували всі обставини.

Остаточні причини пожежі встановить слідство.

Як повідомлялося, 28 вересня ввечері на вул. Ентузіастів, 5 у Дніпровському районі столиці сталася пожежа в багатоповерхівці.