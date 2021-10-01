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    На Русанівських садах у Києві згорів будинок, є жертви (фото)

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    Вогонь охопив будинок з дерев&rsquo;яним перекриттям - На Русанівських садах у Києві згорів будинок, є жертви (фото)
    Вогонь охопив будинок з дерев’яним перекриттям
    Фото: Магнолія-ТВ

    43-річний чоловік згорів заживо в будинку

    У ніч на 1 жовтня сталась пожежа у приватному двоповерховому будинку на вулиці 7-ма Садова на Русанівських садах в Києві. Про це повідомляє «Магнолія-ТВ».

    Як вдалось з’ясувати, у будинку жило літнє подружжя разом із 43- річним сином.

    Відомо, що у щитку вибило електроавтомати. Господар будинку увімкнув мережу. Та вже за мить сталося займання.

    Вогонь швидко охопив будинок з дерев’яним перекриттям. Чолові встиг вибігти з палаючої оселі, а його дружину діставали вже сусіди. Жінку з опіками шпиталізували до лікарні.

    Не вдалось врятувати 43-річного чоловіка, сина подружжя. Як розповіли очевидці, він згорів заживо.

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    На Русанівських садах у Києві згорів будинок, є жертви (фото)
    На Русанівських садах у Києві згорів будинок, є жертви (фото)
    На Русанівських садах у Києві згорів будинок, є жертви (фото)
    На Русанівських садах у Києві згорів будинок, є жертви (фото)
    Фото: Магнолія-ТВ

    На місці працювали рятувальники ДСНС, а також поліцейські, які з’ясовували всі обставини.

    Остаточні причини пожежі встановить слідство.

    Як повідомлялося, 28 вересня ввечері на вул. Ентузіастів, 5 у Дніпровському районі столиці сталася пожежа в багатоповерхівці.

    Теги: пожежа Київ ДСНС смерть рятувальники будинок чоловік
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    На Русанівських садах у Києві згорів будинок, є жертви (фото)