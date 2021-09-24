Рятувальники показали, що вміє унікальний пес з Тернополя (відео)

Собака – не тільки друг людини. У деяких ситуаціях чотирилапий улюбленець може бути й її рятівником, точніше, рятувальником.

На пенсію відправили першого собаку-рятувальника Тернопільщини Біма. Він упродовж 10-ти років служив в управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій в області.

Як розповідає рятувальниця-кінологиня Катерина Кузик, він здатен був відшукати потерпілого в найекстремальніших умовах, міг знайти потерпілого у руїнах на чотириметровій глибині та відчути людину, котра знаходиться від нього на висоті до двох метрів!

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