У четвер буде обмежено рух Південним мостом



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Київавтодор просить водіїв з розумінням поставитися до тимчасових незручностей

У четвер, 7 березня, у Києві на Південному мосту буде обмежено рух транспорту з лівого на правий берег Дніпра. Про це повідомляє прес-служба комунальної корпорації «Київавтодор».

На мостовому переході проводитимуться ремонтні роботи.

«З 11.00 год. до 16.00 год. 07 березня у зв’язку з ремонтними роботами на Південному мостовому переході буде частково обмежено рух транспорту у напрямку з просп. Миколи Бажана на Столичне шосе», - інформують автодорівці.

«Київавтодор» просить вибачити за тимчасові незручності та з розумінням поставитися до труднощів трафіку, пов’язаних з виконанням ремонтних робіт.

Нагадаємо, 1 березня у зв’язку з ремонтними роботами на Південному мостовому переході було частково обмежено рух транспорту у напрямку з просп. Миколи Бажана на Столичне шосе.

Як заявив раніше мер Києва Віталій Кличко, як тільки потеплішає, у столиці продовжать масштабний ремонт доріг.

Він зазначив, що протягом останніх років в столиці відремонтували 830 кілометрів доріг. В планах на цей рік – ремонт основних магістралей та мостів.