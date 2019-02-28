До уваги водіїв! У п’ятницю буде перекрито Південний міст



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Рух Південним мостом буде обмежено

Київавтодор проводитиме ремонтні роботи на мосту

У п’ятницю, 1 березня, на Південному мосту у Києві буде частково обмежено рух транспорту. Про це повідомляє комунальна корпорація «Київавтодор».

На мостову переході будуть проводитися ремонтні роботи.

«З 10.00 год. до 15.00 год. 01 березня у зв’язку з ремонтними роботами на Південному мостовому переході буде частково обмежено рух транспорту у напрямку з просп. Миколи Бажана на Столичне шосе», - інформують у корпорації.

«Київавтодор» просить вибачити за тимчасові незручності та з розумінням поставитися до труднощів трафіка, пов’язаних з виконанням ремонтних робіт.

Як заявив раніше мер Києва Віталій Кличко, як тільки потеплішає, у столиці продовжать масштабний ремонт доріг.

Він зазначив, що протягом останніх років в столиці відремонтували 830 кілометрів доріг. В планах на цей рік – ремонт основних магістралей та мостів.