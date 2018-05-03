У Києві 2 травня було побито всі температурні рекорди

2 травня середньодобова температура у Києві була на 10,6°С вище за кліматичну норму для цієї дати

2 травня, крім найтеплішої ночі у Києві, було зафіксовано рекорд максимальної температури повітря, коли після полудня стовпчик термометра піднявся до +30,0°С, тобто повторено найвище значення 1934 року. Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського з посиланням на дані спостережень метеостанції. «У



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2 травня середньодобова температура у Києві була на 10,6°С вище за кліматичну норму для цієї дати

2 травня, крім найтеплішої ночі у Києві, було зафіксовано рекорд максимальної температури повітря, коли після полудня стовпчик термометра піднявся до +30,0°С, тобто повторено найвище значення 1934 року. Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського з посиланням на дані спостережень метеостанції.

«У зв’язку з цим середньодобова температура також перевищила на 0,1°С попереднє історичне значення того ж 1934 року. Вона становила +22,8°С, що на 10,6°С вище за кліматичну норму для цієї дати», - йдеться в повідомленні.

Зважаючи на високий температурний фон, існує висока ймовірність і сьогодні перевищення рекорду максимальної температури повітря +28,8°С, який був зафіксований у 1934 році.

Як повідомлялося, квітень нинішнього року став найтеплішим у столиці з 1881 року,