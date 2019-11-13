  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Сьогодні в Україні збережеться суха і тепла погода

    • Розсилка
    У Києві сьогодні без опадів, повітря прогріється вдень до 12-14&deg; - Сьогодні в Україні збережеться суха і тепла погода
    У Києві сьогодні без опадів, повітря прогріється вдень до 12-14°

    Середня температура вдень - 10-15° тепла

    В Україні дощі у середу ймовірні лише на Закарпатті, на решті території – без опадів. Температура вночі 3-8° тепла, вдень 10-15°.

    Про це йдеться у прогнозі Укргідрометцентру.

    «Без опадів, лише на Закарпатті вдень невеликий дощ. Вночі та вранці на Лівобережжі країни туман. Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с, у західних областях пориви 15-20 м/с. Температура вночі 3-8° тепла, в західних областях та на узбережжі морів до 11°, вдень 10-15°, на крайньому півдні та на Закарпатті до 18°; на сході країни та півночі Лівобережжя вночі 1-6° тепла, вдень 7-12°», - йдеться у повідомленні.

    1_35

    У Києві сьогодні також без опадів, вітер південно-східний, 5-10 м/с. У столиці температура вночі 5-7° тепла, вдень 12-14°.

    прогноз погоди атмосферне явище Укргідрометцентр вітер
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ