Сьогодні в Україні збережеться суха і тепла погода



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У Києві сьогодні без опадів, повітря прогріється вдень до 12-14°

Середня температура вдень - 10-15° тепла

В Україні дощі у середу ймовірні лише на Закарпатті, на решті території – без опадів. Температура вночі 3-8° тепла, вдень 10-15°.

Про це йдеться у прогнозі Укргідрометцентру.

«Без опадів, лише на Закарпатті вдень невеликий дощ. Вночі та вранці на Лівобережжі країни туман. Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с, у західних областях пориви 15-20 м/с. Температура вночі 3-8° тепла, в західних областях та на узбережжі морів до 11°, вдень 10-15°, на крайньому півдні та на Закарпатті до 18°; на сході країни та півночі Лівобережжя вночі 1-6° тепла, вдень 7-12°», - йдеться у повідомленні.

У Києві сьогодні також без опадів, вітер південно-східний, 5-10 м/с. У столиці температура вночі 5-7° тепла, вдень 12-14°.