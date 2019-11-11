Циклон у Індії і Бангладеш забрав життя вже 14 людей



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Циклон змусив сотні тисяч людей залишити свої домівки Фото: DPA

Влада Бангладеш повідомляє про тисячі людей, які через циклон залишилися без даху над головою і не менше п'ятьох зниклих безвісти

Через циклон «Бульбуль», що вирує у Індії та Бангладеш, вже загинуло більше 14 осіб, а більше двох мільйонів були змушені провести ніч у тимчасових притулках. Про це із посиланням на представників влади обох країн повідомляє інформаційне агентство AFP.

У індійському штаті Західна Бенгалія переважно через повалені дерева загинуло семеро осіб. Ще одна людина померла через руйнування стіни у західноіндійському шататі Одіша. Водночас вже майже 120 тисяч індусів, які були змушені залишити свої домівки через негоду, вже повернулися додому.

«Після того, як шторм досяг берега Західної Бенгалії, він залишив за собою смугу спустошення», - зазначив у коментарі журналістам міністр державного розвитку цього штату Фірхад Хакім.

У Бангладеш своєю чергою через стихійне лихо загинули шестеро осіб, п'ятеро з них - також через повалені дерева. Окрім того, відомо про щонайменше 20 поранених внаслідок негоди. Також влада Бангладеш повідомляє про тисячі людей, які через циклон залишилися без даху над головою і не менше п'ятьох зниклих безвісти. Влада Бангладеш була змушена залучити для допомоги постраждалим армію, а також звернутися по допомогу десятків тисяч волонтерів.

Ураганний вітер досяг суходолу у цьому регіоні Азії у суботу, 9 листопада. У цей момент швидкість вітру сягала 120 кілометрів на годину. І хоча протягом неділі шквальний вітер послаблювався, «Бульбуль» привів за собою потужні зливи, заявила AFP заступниця директора метеорологічної служби Бангладеш Аєша Хатун.

Востаннє десятки людей гинули через негоду у цьому регіоні у липні цього року. Тоді через сильні мусонні дощі та повені лише у Непалі загинули щонайменше 27 людей. Втім негода зачепила також Індію та Бангладеш.