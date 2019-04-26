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    У Чорнобилі Руслана провела перформанс до роковин трагедії на ЧАЕС (фото, відео)

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    Руслана виступила&nbsp;на імпровізованій сцені, де були розставлені сотні запалених свічок у формі сонячного годинника - У Чорнобилі Руслана провела перформанс до роковин трагедії на ЧАЕС (фото, відео)
    Руслана виступила на імпровізованій сцені, де були розставлені сотні запалених свічок у формі сонячного годинника
    Фото: Інформатор

    Перформанс привернув увагу місцевих, які продовжують жити і працювати в Чорнобилі

    У четвер, 25 квітня, у Чорнобилі відбувся перформанс за участю співачки Руслани. Подія була приурочена до дня пам'яті всіх загиблих в катастрофі, яка сталася на ЧАЕС 26 квітня 1986 року. Також виконавиця поклала квіти до меморіалу і поспілкувалася з жителями міста.

    У заході взяли участь 30 підлітків-волонтерів. Про це повідомляє Інформатор.

    У центрі міста на імпровізованій сцені сотні запалених свічок розставили в формі сонячного годинника. Там і виступили Руслана з хлопцями.

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    Артистка цілеспрямовано вирішила організувати перформанс саме в цьому місті. Адже в 2018 році вона стала амбасадором проекту «Чиста енергія», мета якого - добитися відмови всього світу від нафти, газу та інших вкрай небезпечних речовин, перейшовши на відновлювану енергію. Йдеться про сонячні, вітрові та гідроелектростанції. А таких амбасадорів в світі всього 20, Руслана є одним з них, що дає жителям України право нею пишатися.

    Виконавиця поділилася, що в її серці зберігається нестерпний біль за тих, хто загинув і постраждав під час трагічних подій на ЧАЕС. І найжахливіше, що люди не знали, що відбувається і що на них чекає далі. Саме тому співачка вирішила, що зробить все, що в її силах, щоб у світі більше ніколи не траплялися такі смертельні катастрофи, а люди могли жити без страху. Тим більше, повністю перейти на чисту енергію цілком можливо.

    Перформанс привернув увагу місцевих, які продовжують жити і працювати в Чорнобилі.

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    У Чорнобилі Руслана провела перформанс до роковин трагедії на ЧАЕС (фото, відео)
    У Чорнобилі Руслана провела перформанс до роковин трагедії на ЧАЕС (фото, відео)
    У Чорнобилі Руслана провела перформанс до роковин трагедії на ЧАЕС (фото, відео)
    У Чорнобилі Руслана провела перформанс до роковин трагедії на ЧАЕС (фото, відео)
    У Чорнобилі Руслана провела перформанс до роковин трагедії на ЧАЕС (фото, відео)
    У Чорнобилі Руслана провела перформанс до роковин трагедії на ЧАЕС (фото, відео)
    У Чорнобилі Руслана провела перформанс до роковин трагедії на ЧАЕС (фото, відео)
    У Чорнобилі Руслана провела перформанс до роковин трагедії на ЧАЕС (фото, відео)
    У Чорнобилі Руслана провела перформанс до роковин трагедії на ЧАЕС (фото, відео)
    У Чорнобилі Руслана провела перформанс до роковин трагедії на ЧАЕС (фото, відео)
    У Чорнобилі Руслана провела перформанс до роковин трагедії на ЧАЕС (фото, відео)
    У Чорнобилі Руслана провела перформанс до роковин трагедії на ЧАЕС (фото, відео)
    Фото: Інформатор

    Місто дуже мальовниче, вулиці чисті, паркани пофарбовані, а дерева побілені. І тільки занедбані будівлі нагадують про ті трагічні події, які сталися на ЧАЕС в 1986.

    Заходи в день пам'яті жертв Чорнобильської катастрофи почалися ще пізно вночі.

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    ЧАЕС Чорнобильська зона Київщина співачка
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