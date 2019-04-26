Сьогодні - 33 річниця Чорнобильської катастрофи



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В ніч з 25 на 26 квітня 1986 року на четвертому енергоблоці Чорнобильської атомної електростанції сталася аварія

Цього дня у 1986 році сталася аварія на Чорнобильській АЕС – найбільша техногенно-екологічна катастрофа сучасності.

26 квітня 1986 року о 1 год. 23 хв. на четвертому енергоблоці Чорнобильської АЕС стався потужний хімічний вибух, який спричинив руйнування частини реакторного блоку і машинного залу.

Внаслідок вибуху виникла пожежа, яка перекинулася на дах третього енергоблоку. Майже одразу на місце аварії приїхали пожежники. Вогонь гасили до 5 години ранку. Проте, у середині самого четвертого блоку його вдалося ліквідувати лише 10 травня, коли більша частина графіту згоріла.

Після вибуху та пожежі утворилася радіоактивна хмара, яка накрила не лише території сучасної України, Білорусі та Росії, але й території багатьох європейських країн – Швеції, Австрії, Норвегії, Німеччини, Фінляндії, Греції, Румунії, Словенії, Литви, Латвії. За Міжнародною шкалою ядерних подій (INES) цю аварію класифікували за найвищим – сьомим рівнем небезпеки. Від самого початку Москва та керівництво УРСР приховували факт аварії та наслідки екологічної катастрофи.

У результаті цієї катастрофи з сільськогосподарського користування було виведено понад 5 млн га земель. Задля запобігання розповсюдженню радіації наприкінці 1986 року зруйнований реактор накрили спеціальним «саркофагом».

За оцінками спеціалістів, під ним залишилося близько 95% палива, яке було в реакторі на момент аварії, а також значна кількість радіоактивних речовин, які складаються із залишків зруйнованого реактора. З міркувань безпеки 15 грудня 2000 року роботу Чорнобильської АЕС було припинено. Водночас об’єкт «Укриття», зведений у 1986 році, поступово руйнувався.

У 2004 році було проведено тендер на проектування і спорудження нового «саркофагу» - Нового безпечного конфайнмента. Його будівництво розпочалось у 2012 році. 29 листопада 2016 року на об’єкт «Укриття» було насунуто Арку Нового безпечного конфайнмента. Введення його в експлуатацію планується у листопаді 2018 року. Надалі будуть роботи з демонтажу нестабільних конструкцій об’єкту «Укриття». За задумом проектувальників, нова споруда зможе вирішити проблему, як мінімум, на сто років, хоча ліквідувати станцію планують у 2065 році.

Нагадаємо, що у столиці цього тижня триває низка заходів до 33-х роковин Чорнобильської трагедії.

26 квітня о 10:00 за участю керівництва міста відбудеться покладання квітів до Меморіального кургану «Героїв Чорнобиля» та до пам’ятного знаку «Воїнам Чорнобиля» (просп. Миру, 16).

26 квітня о 12:00 проведуть мітинг-реквієм «І мертвим, і живим, і ненародженим…» на території Меморіального комплексу «Пам’ятник Жертвам Чорнобильської трагедії» (перетин проспекту Перемоги і вулиці Чорнобильської).

Раніше повідомлялося, що за 10 місяців 2018 року зону відчуження ЧАЕС відвідало 52452 туристів, з яких 35335 - іноземці з 112 країн світу.

До слова, 19 листопада вперше туристи відправилися на екскурсію гелікоптером Robinson 44 із Славутича до зони відчуження.