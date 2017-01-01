У Чорнобильській зоні відчуження затримали двох сталкерів

Порушникам загрожує покарання у вигляді штрафу від 20 до 30 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян

Поблизу відселеного села Залісся працівники відділу поліції зони ЧАЕС виявили двох юнаків. Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Київській області. «17-річний житель столиці разом із 18-річним товаришем із Київської області поза контрольно-перепускних пунктів незаконно проникли на територію зони відчуження з метою