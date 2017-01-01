У Чорнобильській зоні відчуження затримали двох сталкерів
- Вчора, 23:11
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Розсилка
Територія зони відчуження
Порушникам загрожує покарання у вигляді штрафу від 20 до 30 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян
Поблизу відселеного села Залісся працівники відділу поліції зони ЧАЕС виявили двох юнаків. Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Київській області.
«17-річний житель столиці разом із 18-річним товаришем із Київської області поза контрольно-перепускних пунктів незаконно проникли на територію зони відчуження з метою екстремального туризму», - йдеться в повідомленні.
За порушення вимог радіаційної безпеки поліцейські склали адміністративний протокол за ст.46-1 КУпАП.
Матеріал направлено до Іванківського районного суду Київської області для прийняття рішення.
Порушникам загрожує покарання у вигляді штрафу від 20 до 30 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Нагадаємо, восени громадянин Білорусі загинув внаслідок падіння з радіолокаційної вежі в Чорнобильській зоні відчуження.
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