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    У Чорнобильській зоні відчуження затримали двох сталкерів

    Порушникам загрожує покарання у вигляді штрафу від 20 до 30 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян
    Поблизу відселеного села Залісся працівники відділу поліції зони ЧАЕС виявили двох юнаків. Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Київській області. «17-річний житель столиці разом із 18-річним товаришем із Київської області поза контрольно-перепускних пунктів незаконно проникли на територію зони відчуження з метою
    • Вчора, 23:11
    • Розсилка
    <p>Територія зони відчуження</p>
    Фото: Главком

    Територія зони відчуження

    Порушникам загрожує покарання у вигляді штрафу від 20 до 30 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян

    Поблизу відселеного села Залісся працівники відділу поліції зони ЧАЕС виявили двох юнаків. Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Київській області.

    «17-річний житель столиці разом із 18-річним товаришем із Київської області поза контрольно-перепускних пунктів незаконно проникли на територію зони відчуження з метою екстремального туризму», - йдеться в повідомленні.

    За порушення вимог радіаційної безпеки поліцейські склали адміністративний протокол за ст.46-1 КУпАП.

    Матеріал направлено до Іванківського районного суду Київської області для прийняття рішення.

    Порушникам загрожує покарання у вигляді штрафу від 20 до 30 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

    Нагадаємо, восени громадянин Білорусі загинув внаслідок падіння з радіолокаційної вежі в Чорнобильській зоні відчуження.

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