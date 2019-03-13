У Дарницькому районі сталося масштабне загорання трави



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Горів очерет та суха трава на площі 2500 кв. м

У вівторок, 12 березня, сталася пожежа між озерами Небреж та Мартишів неподалік від вул. Колекторної, що у Дарницькому районі столиці. Горів трав’яний настил. Про це повідомляє прес-служба Головного управління ДСНС у Києві.

На місце події негайно прибули рятувальники 24-ї Державної пожежно-рятувальної частини. Як виявилось, горів очерет та суха трава на площі 2500 кв. м. О 14:00 займання було локалізовано, о 14:51 повністю ліквідовано.

На місце події виїжджала 1 одиниця пожежної техніки та 5 чоловік особового складу.

Загиблих та травмованих немає.

Причина виникнення пожежі наразі встановлюється.

Нагадаємо, що спалювання листя є надзвичайно шкідливим для здоров’я людей та екологічного стану міста та є прямим порушенням низки норм чинного законодавства, що тягнуть за собою накладення адміністративних штрафів.