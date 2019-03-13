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    Новини

    У Дарницькому районі сталося масштабне загорання трави

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    У Дарницькому районі сталося масштабне загорання трави

    Горів очерет та суха трава на площі 2500 кв. м

    У вівторок, 12 березня, сталася пожежа між озерами Небреж та Мартишів неподалік від вул. Колекторної, що у Дарницькому районі столиці. Горів трав’яний настил. Про це повідомляє прес-служба Головного управління ДСНС у Києві.

    На місце події негайно прибули рятувальники 24-ї Державної пожежно-рятувальної частини. Як виявилось, горів очерет та суха трава на площі 2500 кв. м. О 14:00 займання було локалізовано, о 14:51 повністю ліквідовано.

    На місце події виїжджала 1 одиниця пожежної техніки та 5 чоловік особового складу.

    Загиблих та травмованих немає.

    Причина виникнення пожежі наразі встановлюється.

    Нагадаємо, що спалювання листя є надзвичайно шкідливим для здоров’я людей та екологічного стану міста та є прямим порушенням низки норм чинного законодавства, що тягнуть за собою накладення адміністративних штрафів. 

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