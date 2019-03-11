Киян попередили про значні штрафи за спалювання трави



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Із приходом весни все частіше виникають пожежі в екосистемах

Управління екології та природних ресурсів Київської міської держадміністрації нагадує, що спалювання листя є надзвичайно шкідливим для здоров’я людей та екологічного стану міста та є прямим порушенням низки норм чинного законодавства, що тягнуть за собою накладення адміністративних штрафів. Про це повідомляє прес-служба КМДА.

«Із приходом весни та підвищенням температури повітря все частіше виникають пожежі в екосистемах. Пов’язано це з масовим спалюванням сухої рослинності та її залишків на відкритих територіях. При спалюванні сухих рослинних решток разом із димом у повітря, а потім й у легені людини, потрапляють важкі метали, діоксини, бензопірени, окисиди азоту та найрізноманітніші канцерогенні сполуки. З листям часто горить безліч сміття, що істотно підсилює забруднення атмосфери. Нерідко при випалюванні стерні, сухої рослинності пошкоджуються полезахисні лісові смуги, виникають великі пожежі, у тому числі і в прилеглих лісових масивах», – зазначив начальник Управління екології та природних ресурсів Андрій Мальований.

Спалювання трави не сприяє підвищенню родючості ґрунтів. Адже висока температура при горінні знищує всю мікрофлору, що утворюється у верхньому шарі ґрунту. Гинуть не тільки мікроорганізми, але й знищуються гнізда птахів. Від сильної трав’яної пожежі гинуть практично всі тварини, що живуть у сухій траві або на поверхні ґрунту (зайці, їжаки, плазуни, земноводні).

Спалювання сухої рослинності часто призводить до займання торфовищ і лісових насаджень.

За самовільне спалювання сухої рослинності або її залишків передбачена адміністративна відповідальність.

Відповідно до ст. 152 КУпАП, спалювання рослинних залишків є прямим порушенням низки правил у сфері благоустрою населених пунктів та тягне за собою накладення штрафу на громадян – від двадцяти (340 грн) до вісімдесяти (1360 грн) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб, громадян – суб’єктів підприємницької діяльності – від п’ятдесяти (850 грн) до ста (1700 грн) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Відповідно до ст. 245 Кримінального кодексу України знищення або пошкодження лісових масивів, зелених насаджень навколо населених пунктів, уздовж залізниць, а також стерні, сухих дикоростучих трав, рослинності або її залишків на землях сільськогосподарського призначення вогнем чи іншим загальнонебезпечним способом – караються штрафом від трьохсот до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк від двох до п’яти років, або позбавленням волі на той самий строк. Ті самі дії, якщо вони спричинили загибель людей, масову загибель тварин або інші тяжкі наслідки – караються позбавленням волі на строк від п’яти до десяти років.