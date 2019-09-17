«Це терор». У Нацбанку прокоментували підпал будинку Гонтаревої



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Подібні інциденти - це спроба залякати реформаторів і паралізувати їх діяльність, - впевнені у НБУ

Правління Нацбанку України назвало атаки на Гонтареву терором, мета якого - залякати реформаторів. Відповідну заяву правління опубліковано на сайті НБУ у вівторок, 17 вересня.

«Ми, правління Національного банку України, публічно заявляємо про неприпустимість цілеспрямованих, системних атак на екс-голову центробанку Валерію Гонтареву і в її особі - на всіх реформаторів, які працювали і працюють на благо України. Це вже не низка інцидентів, це - терор. Його мета - залякати реформаторів, минулих і нинішніх, паралізувати нашу діяльність, змусити нас мовчати», - йдеться в заяві.

У Нацбанку підкреслюють, що не мовчатимуть і вважають атаки «прямою і неприкритою загрозою демократії і реформам». У заяві називають це також загрозою конституційним правам і свободам громадян і «повним руйнуванням моральних цінностей демократичного суспільства на користь терору».

Нацбанк вимагає від правоохоронних органів невідкладного неупередженого прискореного розслідування цієї серії атак, а також правопорушень власників та акціонерів неплатоспроможних банків, інформацію про яких регулятор раніше передав правоохоронцям.

Раніше посольство США в Україні відреагувало на підпал будинку Гонтаревої.

У дипломатичному відомстві сподіваються, що компетентні органи «притягнуть до відповідальності не лише винних у нападі на Гонтареву та погрозах їй, а й тих, хто замовив такі напади».

Нагадаємо, раніше Гонтарева повідомила, що вночі 17 вересня невідомі спалили її будинок в селі Гореничі під Києвом, кинувши пляшку із запальною сумішшю.

У поліції заявили, що під час перегляду записів з камер відеоспостереження біля будинку Гонтаревої виявлено, що близько 03:00 невідома особа, яка нині підозрюється у вчиненні підпалу, перелазила через паркан домоволодіння.

Відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст. 194 (Умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до десяти років. Тривають слідчі дії.

Потім в поліції уточнили, що підпал будинку Гонтаревої, очевидно, стався за допомогою запалювальної ракети.

Президент Володимир Зеленський очікує «якнайшвидшого розкриття провокації» із пожежею в будинку Гонтаревої.

Як відомо, 5 вересня на вулиці Володимирській, 69 у центрі Києва дотла згорів автомобіль Audi А7. Він був зареєстрований на невістку Гонтаревої - дружину її старшого сина.

Гонтарева вважає підпал автомобіля та ДТП, в яку вона потрапила нещодавно у Лондоні, «ланками одного ланцюга».

Нагадаємо, Гонтареву збив автомобіль на пішоходному переході в Лондоні. Вона отримала переломи різного ступеню важкості.

12 вересня у квартирі Гонтаревої на вул. Великій Житомирській у Києві проводився обшук.

До слова, Валерія Гонтарева з жовтня 2018 року живе у столиці Великої Британії Лондоні, де вона працює в Інституті міжнародних відносин Лондонської школи економіки. За словами Гонтаревої, вона разом з сином орендувала у Лондоні «маленьку двокімнатну квартиру».

Правління Національного банку вимагає оперативного розслідування інцидентів, які сталися із Гонтаревою та її родиною, і заявляє, що це може бути «тиском на посадовців центрального банку».

Гонтарева заявила, що може попросити політичного притулку у Великій Британії.

Як відомо, Валерія Гонтарева до березня 2018 року очолювала Національний банк України.