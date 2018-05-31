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    У день фіналу Ліги чемпіонів футбольні фанати виклали у Києві 50 млн грн

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    Футбольні вболівальники на Хрещатику - У день фіналу Ліги чемпіонів футбольні фанати виклали у Києві 50 млн грн
    Фото: Главком
    Футбольні вболівальники на Хрещатику

    Кличко подякував правоохоронцям і комунальним службам за роботу під час проведення фіналу Ліги чемпіонів

    Туристи та футбольні вболівальники, які приїхали до Києва на фінал Ліги чемпіонів, тільки у день фіналу, 26 травня, залишили у готелях і ресторанах міста, за попередніми підрахунками, близько 50 мільйонів гривень. Про це в ефірі програми «Сніданок з 1+1» заявив мер Києва Віталій Кличко. За його словами, високу оцінку організації фіналу висловили як фани команд, так і керівництво УЄФА.

    «Ми все, що могли, зробили. Всі, хто до нас приїхав, були вражені та задоволені. Кияни, думаю, теж задоволені. Лише у день проведення фіналу гості міста залишили у кафе, ресторанах та готелях близько 50 млн гривень, – сказав мер столиці. – Більше того, президент УЄФА Александер Чеферін дав високу оцінку нашому місту в підготовці і проведенні фіналу Ліги Чемпіонів і заявив, що як мінімум половина людей, які відвідали Київ, приїдуть до нас знову».

    Також мер столиці подякував правоохоронцям. Під час проведення фіналу в місті не було жодних серйозних інцидентів. Патрулювання вулиць забезпечувало 10 тисяч правоохоронців.

    Високу оцінку своєї роботи отримали й комунальні служби, які швидко прибрали сміття у місцях масового перебування фанів футболу.

    «Скажімо, у парку імені Шевченка, у центрі столиці, було містечко збору фанів «Ліверпуля». Звечора там лежали кучугури сміття, які вже на ранок прибрали. Я можу сказати як людина, яка провела багато часу за кордоном, що нічого надзвичайного не відбувалося. Така ж ситуація і в Амстердамі, і в Гамбурзі, і в Берліні під час подібних подій. Коли велике скупчення людей, на жаль, виникають такі ситуації, що багато сміття. Але це вже завдання комунальних служб – усе швидко прибрати. Ми впоралися», – зазначив Кличко.

    Нагадаємо, Київ вперше в історії прийняв фінальний матч Ліги чемпіонів. Він відбувся 26 травня на НСК «Олімпійський». У фіналі мадридський «Реал» обіграв англійський «Ліверпуль» із рахунком 3:1

    Президент України Петро Порошенко заявив про плани України прийняти матч за Суперкубок УЄФА та фінал Ліги Європи.

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