У день виборів обмежать рух на бульварі Дружби народів



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Рух транспорту перекриють частково

На бульварі Дружби народів триває поточний середній ремонт

У неділю, 25 жовтня, із 09:00 до 22:00 на бульварі Дружби народів у Києві буде частково обмежено рух транспорту. Про це повідомляє комунальна корпорація «Київавтодор».

На бульварі Дружби народів триває поточний середній ремонт. Оновлюють частину, яка не увійшла в межі капітального ремонту – від вул. Старонаводницької до мосту ім. Патона. Капітальний ремонт було проведено на ділянці від вул. Старонаводницької до шляхопроводу над залізницею.

25 жовтня стелитимуть верхній шар асфальту на ділянці від розв’язки перед мостом ім. Патона («турбіна») до вул. Старонаводницької.





Під час робіт рух буде частково обмежено.

Київавтодор перепрошує за незручності.