Столичні дорожники перейшли на цілодобове чергування на випадок снігопаду



Розсилка ВІДПРАВИТИ

На сьогодні 477 одиниць спецтехніки вже готові до зими

До роботи у зимовий період буде підготовлено 544 одиниці спецтехніки.

Підприємства комунальної корпорації «Київавтодор» готові до роботи у зимовий період: техніка перевірена, посипальні матеріали заготовлені. Про це повідомив заступник голови Київської міської держадміністрації Олександр Густєлєв.

«У кожному районі вже розпочалось цілодобове чергування дорожників і спецтехніки на випадок різкого погіршення умов. А з 1 листопада – вся зимова спецтехніка та механізми чергуватимуть цілодобово. Загалом всіма шляхово-експлуатаційними підприємствами КК «Київавтодор» до роботи у зимовий період буде підготовлено 544 одиниці спецтехніки. На сьогодні 477 одиниць, тобто 88%, вже повністю готові до роботи взимку. Інші 12% – ще використовуються дорожниками у дорожньо-будівельних роботах, проте у разі необхідності будуть негайно переобладнані для зимового утримання дорожньої інфраструктури», – зазначив Густєлєв.

Крім того, за словами заступника голови КМДА, минулорічна тепла зима залишила на цей рік майже всі закуплені протиожеледні матеріали. І всі комунальні підприємства, які входять до складу КК «Київавтодор», ними повністю забезпечені. На сьогодні у солесховищах зберігається 45,9 тис. тонн солі (102% від запланованого на початок осінньо-зимового періоду) та 33,8 тис. тонн піску (117% від плану).

Як повідомлялося, 5 спеціалізованих дорожніх метеостанцій, які нещодавно закупила столиця, вже змонтовані і розміщені на в’їздах до столиці з усіх напрямків. Дані, отримані з метеостанцій, допоможуть у раціональному використанні техніки, людського ресурсу, протиожеледних і паливно-мастильних матеріалів. Зокрема, за даними нової смарт-системи визначатимуть тип і концентрацію необхідних посипальних матеріалів – рідкого розчину, солі, піщано-соляної суміші.