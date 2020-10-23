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    Епідемія в Києві: комунальники посилено дезінфікують зупинки транспорту (фото)

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    Миються&nbsp;павільйони на зупинках громадського транспорту - Епідемія в Києві: комунальники посилено дезінфікують зупинки транспорту (фото)
    Миються павільйони на зупинках громадського транспорту
    Фото: Київавтодор

    Миття зупинок і вулиць здійснюється цілодобово

    Епідеміологічна ситуація у Києві залишається складною. Наразі у столиці щоденно проводиться дезінфекція зупинок громадського транспорту і підземних переходів. Дезінфекцію проводять комунальні підприємства, підпорядковані корпорації «Київавтодор».

    Як повідомляє пресслужба корпорації, регулярно обробляються антисептичними засобами місця, з якими люди найчастіше контактують: павільйони на зупинках громадського транспорту, перила у підземних переходах, поручні у надземних пішохідних мостах.

    Також використовуємо дорожні шампуні для миття вулиць.

    У прибиранні доріг щодня задіяно близько 50 одиниць спецтехніки.

    «Миття і прибирання вулиць, зупинок громадського транспорту, підземних й надземних пішохідних переходів проводять цілодобово. Усі миючі засоби, які використовуються, сертифіковані і безпечні для людей», - зазначають у Київавтодорі.

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    Епідемія в Києві: комунальники посилено дезінфікують зупинки транспорту (фото)
    Епідемія в Києві: комунальники посилено дезінфікують зупинки транспорту (фото)
    Епідемія в Києві: комунальники посилено дезінфікують зупинки транспорту (фото)
    Епідемія в Києві: комунальники посилено дезінфікують зупинки транспорту (фото)
    Епідемія в Києві: комунальники посилено дезінфікують зупинки транспорту (фото)
    Епідемія в Києві: комунальники посилено дезінфікують зупинки транспорту (фото)
    Епідемія в Києві: комунальники посилено дезінфікують зупинки транспорту (фото)
    Епідемія в Києві: комунальники посилено дезінфікують зупинки транспорту (фото)
    Епідемія в Києві: комунальники посилено дезінфікують зупинки транспорту (фото)
    Епідемія в Києві: комунальники посилено дезінфікують зупинки транспорту (фото)
    Епідемія в Києві: комунальники посилено дезінфікують зупинки транспорту (фото)
    Епідемія в Києві: комунальники посилено дезінфікують зупинки транспорту (фото)
    Епідемія в Києві: комунальники посилено дезінфікують зупинки транспорту (фото)

    Як повідомлялося, за минулу добу, 22 жовтня, у Києві коронавірус виявлено у 635 осіб. Це на 4 людини більше, ніж за попередню добу (за добу 21 жовтня було 631 новий хворий). Від початку епідемії у Києві підтверджено 33135 випадків захворювання на Covid-19.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      330396
    • Хворіють
      186654
    • Одужали
      137578
    • Померли
      6164

    23 жовтня Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій прийняла рішення про оновлення карантинного зонування в Україні. Рішення набуде чинності наступного понеділка. Згідно з ним Київ залишився у «помаранчевій» зоні.

    Київ громадський транспорт Київавтодор епідемія коронавірус дезінфекція
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