У Дніпровському районі з палаючої квартири врятували чоловіка

На вулиці Воскресенській сталася пожежа у багатоповерховому будинку

В недільний вечір столичні рятувальники ліквідували пожежу в одній із квартир багатоповерхового будинку на вулиці Воскресенській, 12-А, що у Дніпровському районі Києва. Як повідомили у Держслужбі з надзвичайних ситуацій Києва, інформація про пожежу надійшла до оперативно-координаційного центру ДСНС 18 вересня о 19:42.

«До місця виклику було направлено рятувальників 13-ї Державної пожежно-рятувальної частини. По прибуттю, вогнеборці встановили, що пожежа виникла в одній із квартир на 15-му поверсі 25-поверхового житлового будинку. На кухні сталося підгоряння їжі, що супроводжувалось сильним задимленням. Шляхом вимкнення газової плити, о 20:12 бійці ліквідували займання», – йдеться у повідомлення рятувальників.

Також повідомляється, що під час розвідки, в кухні рятувальниками виявлено мешканця квартири, чоловік 1954 року народження, який лежав на підлозі. Вогнеборці передали чоловіка лікарям швидкої допомоги з попередньо, ознаками ішемічної хвороби. Медики надали допомогу на місці, від подальшої госпіталізації чоловік відмовився.

«На місці події було залучено три одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 15 чоловік особового складу підрозділів Головного управління ДСНС України у м. Києві», – додають столичні рятувальники.

Нагадаємо, що сьогодні вранці в столиці сталася моторошна ДТП за участю легковика та маршрутки.