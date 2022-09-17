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Окупанти обстріляли Слов’янську ТЕС, спалахнула пожежа (фото)

Надія Карбунар
glavcom.ua
Окупанти обстріляли Слов’янську ТЕС, спалахнула пожежа (фото)
Пожежу довелося гасити під обстрілами
фото: Павло Кириленко/Telegram

Рятувальники, які ліквідовували вогонь, потрапили під обстріл  

Російські окупанти уранці 17 вересня завдали удару Слов’янській ТЕС, що в місті Миколаївка. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

«Слов'янську ТЕС обстріляли російські окупанти сьогодні зранку. Пошкоджено обладнання на території станції. Пожежу, що здійснялася від обстрілу, зараз приборкують рятувальники. Через обстріл у місті Миколаївка почалися перебої з водопостачанням. Окупанти навмисне цілять по інфраструктурним об'єктам області, намагаючись нанести якомога більшої шкоди передусім мирному населенню», – ідеться у повідомленні.

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Як інформує Головне управління ДСНС України у Донецькій області, на ТЕС загорівся трансформатор. Рятувальникам довелося перервати гасіння пожежі через новий обстріл.

Через годину вогонь вдалося ліквідувати, загиблих та постраждалих немає.

Нагадаємо, у суботу, 17 вересня, у Мелітополі пролунав вибух. За наявною інформацією, було підірвано залізничне полотно, яким окупанти доставляють зброю та паливо для військової техніки з анексованого Криму. 

Як повідомлялося, у ніч на 17 вересня Збройні сили України знищили ворожу військову базу в Радіонівському заказнику в Мелітопольському районі.

16 вересня у тимчасово окупованому Мелітополі прогримів вибух на складах рашистів на аеродромі.

16 вересня було вбито заступника «глави адміністрації» окупованого Бердянська Олега Бойка разом з його дружиною, яка очолювала виборчу комісію з проведення «референдуму».

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