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    У ДТП під Києвом загинув чоловік, ще троє людей постраждали

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    ДТП на&nbsp;автотрасі с. Стоянка &ndash; м. Ірпінь&nbsp;
    Фото: ДСНС
    ДТП на автотрасі с. Стоянка – м. Ірпінь 

    Renault виїхав на зустрічну смугу, де сталося зіткнення з автомобілем «ВАЗ-2101»

    У понеділок, 14 травня, на автотрасі с. Стоянка – м. Ірпінь сталася дорожньо-транспортна пригода за участю двох автівок. Про це повідомляє прес-служба Головного управління Нацполіції у Київській області.

    Встановлено, що водій автівки Renault Master, який рухався у напрямку Ірпеня, виїхав на зустрічну смугу. Там сталося зіткнення з автомобілем «ВАЗ-2101», що їхав у протилежному напрямку.

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    У результаті ДТП водій «ВАЗ», чоловік 1948 року народження, від отриманих травм загинув на місці. Ще троє пасажирів з тілесними ушкодженнями різного ступеню тяжкості доправлені до лікарні.

    На місці події рятувальники провели деблокування потерпілого з автомобіля «ВАЗ-2106».

    На місці події працювала слідчо-оперативна група. Встановлюються свідки та всі обставини ДТП.

    Як повідомлялося, 14 травня на Дніпровській набережній сталася ДТП: автомобіль Toyota FJ врізався в піцерію Positano (ТЦ Silver Breeze). Водій з місця ДТП втік, залишивши у машині дружини з дітьми.

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    ДТП ДСНС Київщина поліція
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