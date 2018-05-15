У ДТП під Києвом загинув чоловік, ще троє людей постраждали

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Фото: ДСНС ДТП на автотрасі с. Стоянка – м. Ірпінь

Renault виїхав на зустрічну смугу, де сталося зіткнення з автомобілем «ВАЗ-2101»

У понеділок, 14 травня, на автотрасі с. Стоянка – м. Ірпінь сталася дорожньо-транспортна пригода за участю двох автівок. Про це повідомляє прес-служба Головного управління Нацполіції у Київській області.

Встановлено, що водій автівки Renault Master, який рухався у напрямку Ірпеня, виїхав на зустрічну смугу. Там сталося зіткнення з автомобілем «ВАЗ-2101», що їхав у протилежному напрямку.

У результаті ДТП водій «ВАЗ», чоловік 1948 року народження, від отриманих травм загинув на місці. Ще троє пасажирів з тілесними ушкодженнями різного ступеню тяжкості доправлені до лікарні.

На місці події рятувальники провели деблокування потерпілого з автомобіля «ВАЗ-2106».

На місці події працювала слідчо-оперативна група. Встановлюються свідки та всі обставини ДТП.

Як повідомлялося, 14 травня на Дніпровській набережній сталася ДТП: автомобіль Toyota FJ врізався в піцерію Positano (ТЦ Silver Breeze). Водій з місця ДТП втік, залишивши у машині дружини з дітьми.