У дворі будинку в Києві горів автомобіль



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Причина виникнення пожежі наразі з’ясовується

У вівторок, 7 травня, сталася пожежа в автомобілі на вул. Теремківська, 6, що в Голосіївському районі столиці. Інформація про загорання надійшла до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Києві о 16:54.

На місце події негайно прибули вогнеборці 44-ї Державної пожежно-рятувальної частини. Як виявилось, у дворі 9-поверхового будинку виникла пожежа в автомобілі марки «РАФ», повідомляє прес-служба столичних рятувальників.

О 17:09 бійці ліквідували пожежу.

Внаслідок пожежі вогнем пошкоджено салон, та лакофарбове покриття.

До ліквідації пожежі було задіяно 2 одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 10 чоловік особового складу Київського гарнізону.

Загиблих та травмованих немає.

Причина виникнення пожежі наразі з’ясовується.

Як повідомлялося, 7 травня увечері на вулиці Еспланадна, 32 у Печерському районі Києва сталася пожежа у триповерховій відселеній будівлі.