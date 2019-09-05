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    Новини

    У Гідропарку відбудеться грандіозне вогняне шоу

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    Глядачам обіцяють продемонструвати магію вогню - У Гідропарку відбудеться грандіозне вогняне шоу
    Глядачам обіцяють продемонструвати магію вогню

    У Києві пройде фестиваль вогняного та циркового мистецтва Burnin’ Kyiv Fest 2019

    У суботу, 7 вересня, у Гідропарку відбудеться ІІ всеукраїнський фестиваль оригінального жанру вогняного та циркового мистецтва Burnin’ Kyiv Fest. Організаторами події стали благодійна організація «БФ Дніпровський», шоу-проект «PyroCast» та КЗ «Парк культури та відпочинку «Гідропарк».

    Про це повідомляє пресслужба Київської міської держадміністрації.

    У програмі заходу:

    • 18:00 – майстер-класи від артистів вогняного мистецтва та професіоналів, що створюють спецефекти для кіно, а також телепередач;
    • 19:00 – батли артистів вогняного жанру;
    • 20:30 – феєричне, яскраве та незабутнє Гала-шоу від учасників Фестивалю та професійних артистів оригінального жанру.

    Місце проведення: станція метро «Гідропарк», вихід на сторону атракціонів, локація біля колишнього ресторану «Мисливець», стоянка для авто.

    Нагадаємо, 7-8 вересня киян та гостей міста запрошують на фестиваль вуличних мистецтв – святкування Дня народження Андріївського узвозу.  Гості заходу зможуть побачити справжній синтез мистецтв.

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