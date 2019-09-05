У Гідропарку відбудеться грандіозне вогняне шоу
У Києві пройде фестиваль вогняного та циркового мистецтва Burnin’ Kyiv Fest 2019
У суботу, 7 вересня, у Гідропарку відбудеться ІІ всеукраїнський фестиваль оригінального жанру вогняного та циркового мистецтва Burnin’ Kyiv Fest. Організаторами події стали благодійна організація «БФ Дніпровський», шоу-проект «PyroCast» та КЗ «Парк культури та відпочинку «Гідропарк».
Про це повідомляє пресслужба Київської міської держадміністрації.
У програмі заходу:
- 18:00 – майстер-класи від артистів вогняного мистецтва та професіоналів, що створюють спецефекти для кіно, а також телепередач;
- 19:00 – батли артистів вогняного жанру;
- 20:30 – феєричне, яскраве та незабутнє Гала-шоу від учасників Фестивалю та професійних артистів оригінального жанру.
Місце проведення: станція метро «Гідропарк», вихід на сторону атракціонів, локація біля колишнього ресторану «Мисливець», стоянка для авто.
Нагадаємо, 7-8 вересня киян та гостей міста запрошують на фестиваль вуличних мистецтв – святкування Дня народження Андріївського узвозу. Гості заходу зможуть побачити справжній синтез мистецтв.