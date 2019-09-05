День народження Андріївського узвозу: стала відома програма свята
Гості заходу зможуть побачити справжній синтез мистецтв
7-8 вересня Київ святкує День народження Андріївського узвозу. Цього року свято відбудеться у форматі Фестивалю вуличних мистецтв. Про це повідомили у Департаменті культури.
Гості заходу із 11:00 до 22:00 зможуть побачити справжній синтез мистецтв: музичного, театрального, візуального, циркового, а сама вулиця перетвориться на театр під відкритим небом.
На фестивалі працюватиме музична зона:
- концерт оркестру Київського театру оперети на балконі Андріївської церкви;
- гра на незвичних музичних інструментах;
- синтез етно та року від гурту «ЯРРА»;
- дитячий ансамбль «Зернятко», музична екскурсія Андріївським узвозом від хорової Капели ім. Л. Ревуцького.
Дитяча зона передбачає:
- майстер-класи із приготування суші, аквагрим і розмальовки;
- театральні вистави, танцювальні та музичні майстер- класи;
- досліди від Музею популярної науки і техніки «Експериментаніум»;
- вистави від театру «Колесо», Київського театру ляльок на лівому березі Дніпра, Театру юного актора, Театру на Подолі і Київського академічного театру ляльок.
Також заплановані тематичні екскурсії, майстер-класи з театральної імпровізації, літературні читання, екскурсії та сюрпризи від організаторів.
Раніше повідомлялося, що 7-8 вересня киян та гостей міста запрошують на фестиваль вуличних мистецтв – святкування Дня народження Андріївського узвозу.