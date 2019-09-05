День народження Андріївського узвозу: стала відома програма свята



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У вересні минулого року у Києві вперше відзначили день народження Андріївського узвозу Фото: Укрінформ

Гості заходу зможуть побачити справжній синтез мистецтв

7-8 вересня Київ святкує День народження Андріївського узвозу. Цього року свято відбудеться у форматі Фестивалю вуличних мистецтв. Про це повідомили у Департаменті культури.

Гості заходу із 11:00 до 22:00 зможуть побачити справжній синтез мистецтв: музичного, театрального, візуального, циркового, а сама вулиця перетвориться на театр під відкритим небом.

На фестивалі працюватиме музична зона:

концерт оркестру Київського театру оперети на балконі Андріївської церкви;

гра на незвичних музичних інструментах;

синтез етно та року від гурту «ЯРРА»;

дитячий ансамбль «Зернятко», музична екскурсія Андріївським узвозом від хорової Капели ім. Л. Ревуцького.

Дитяча зона передбачає:

майстер-класи із приготування суші, аквагрим і розмальовки;

театральні вистави, танцювальні та музичні майстер- класи;

досліди від Музею популярної науки і техніки «Експериментаніум»;

вистави від театру «Колесо», Київського театру ляльок на лівому березі Дніпра, Театру юного актора, Театру на Подолі і Київського академічного театру ляльок.

Також заплановані тематичні екскурсії, майстер-класи з театральної імпровізації, літературні читання, екскурсії та сюрпризи від організаторів.

Раніше повідомлялося, що 7-8 вересня киян та гостей міста запрошують на фестиваль вуличних мистецтв – святкування Дня народження Андріївського узвозу.