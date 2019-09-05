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    День народження Андріївського узвозу: стала відома програма свята

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    <div class="alt">У вересні минулого року у Києві вперше відзначили день народження Андріївського узвозу</div> <div class="copy"></div> - День народження Андріївського узвозу: стала відома програма свята
    У вересні минулого року у Києві вперше відзначили день народження Андріївського узвозу
    Фото: Укрінформ

    Гості заходу зможуть побачити справжній синтез мистецтв

    7-8 вересня Київ святкує День народження Андріївського узвозу. Цього року свято відбудеться у форматі Фестивалю вуличних мистецтв. Про це повідомили у Департаменті культури.

    Гості заходу із 11:00 до 22:00 зможуть побачити справжній синтез мистецтв: музичного, театрального, візуального, циркового, а сама вулиця перетвориться на театр під відкритим небом.

    На фестивалі працюватиме музична зона:

    • концерт оркестру Київського театру оперети на балконі Андріївської церкви;
    • гра на незвичних музичних інструментах;
    • синтез етно та року від гурту «ЯРРА»;
    • дитячий ансамбль «Зернятко», музична екскурсія Андріївським узвозом від хорової Капели ім. Л. Ревуцького.

    Дитяча зона передбачає:

    • майстер-класи із приготування суші, аквагрим і розмальовки;
    • театральні вистави, танцювальні та музичні майстер- класи;
    • досліди від Музею популярної науки і техніки «Експериментаніум»;
    • вистави від театру «Колесо», Київського театру ляльок на лівому березі Дніпра, Театру юного актора, Театру на Подолі і Київського академічного театру ляльок.

    Також заплановані тематичні екскурсії, майстер-класи з театральної імпровізації, літературні читання, екскурсії та сюрпризи від організаторів.

    Раніше повідомлялося, що 7-8 вересня киян та гостей міста запрошують на фестиваль вуличних мистецтв – святкування Дня народження Андріївського узвозу. 

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