У гімназії на Печерську розгорівся скандал



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У гімназії триває протистояння через посаду директора

У Печерській гімназії №75 виник конфлікт через призначення нового директора Галини Поварчук. Під час робочої групи, до якої увійшли депутати Київради, посадові особи КМДА, Печерської РДА, освітній омбудсмен, учасники ухвалили, що у гімназії має бути відновлене верховенство права та забезпечена нормальна життєдіяльність закладу освіти в найкоротший термін.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської держадміністрації.

Галина Поварчук, яка була призначена на посаду директора Печерської гімназії № 75 Департаментом освіти та науки на умовах строкового договору, є на сьогодні єдиним легітимним керівником даного закладу освіти відповідно до чинного законодавства. Про це заявила голова постійної комісії Київської міської ради з питань освіти, науки, сім’ї, молоді та спорту Ганна Старостенко під час засідання робочої групи.

«На сьогодні є наказ, згідно з яким директором Печерської гімназії №75 призначено саме Поварчук з правом першого підпису на всіх грошових та банківських документах школи. Закон один для всіх і ми маємо діяти в установленому порядку. Якщо хтось з цим не згоден, може звертатися до суду, а не блокувати роботу закладу освіти. Школа є місцем виключно для навчання. І завдання міської влади, створити безпечні умови для перебування дітей і не допустити розбалансування освітнього процесу у школі», – сказала Старостенко.

Під час робочої групи було заслухано представників правоохоронних органів, які повідомили про порушення кримінального провадження за фактом самоуправства та перешкоджання роботі нового директора. За результатами засідання представники Печерської РДА отримали доручення вжити вичерпних заходів, аби унеможливити зрив у виплаті заробітної плати працівникам гімназії та вчасно виготовити документи про освіту випускникам закладу. Також було наголошено на необхідності забезпечення безперервного та безпечного навчального процесу в гімназії.

«Уроки мають проводитися без змін і дітям має бути безпечно відвідувати школу. У цій ситуації головне – законність процедур та зняття напруги, що виникла всередині гімназії», – додала Старостенко.

Як відомо, судова тяганина із поновленням та звільненням очільників гімназії триває шостий рік. У 2017 році Галина Поварчук виграла конкурс на посаду директора. І звільнила кабінет без боротьби, коли попередня директорка у суді оскаржила своє звільнення і суд поновив її на посаді.

Ексдиректорка Оксана Бабина-Косенко пропрацювала небагато, пішла у тривалий лікарняний, і призначила виконувачку обов'язків Аллу Ратушну. Разом з тим, у листопаді 2019 року Апеляційний суд визнав поновлення попередниці незаконним.