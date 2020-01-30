Грип атакує киян: на карантин закрито вже сім столичних шкіл



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У школах відсутні 20% учнів

Станом на 30 січня, через високий рівень захворюваності на грип та ГРВІ повністю припинено заняття у 7 школах та окремих класах 34 шкіл Києва.

Про це повідомили у Департаменті освіти і науки Київської міської держадміністрації.

Наразі найбільший відсоток відсутніх учнів у школах Святошинського (23%), Дарницького (23%) та Оболонського (21%) районів. Середній показник відсутніх по місту – 20%.

Нагадаємо, що керівники навчальних закладів мають право повністю або покласово призупиняти навчальний процес за відсутності 20% від загальної кількості учнів через захворювання на грип та ГРВІ. Таке рішення прийнято на засіданні постійної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій КМДА.

У разі виявлення у дитини ознак недуги, педагогічні працівники направляють учня до медичного працівника та повідомляють батьків.

У свою чергу, батькам рекомендується уважно слідкувати за станом здоров’я своєї дитини та при виявленні ознак захворювання негайно звертатися до лікаря.

Нагадаємо, станом на 28 січня у Києві освітній процес було призупинено в одній школі повністю та у 8 школах частково (31 клас).

У столиці за 4-й тиждень 2020 року зареєстровано 10 920 хворих на грип та ГРВІ.