Вступна кампанія 2020: реєстрація на ЗНО стартує вже 3 лютого



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У Центрі оцінювання якості освіти зазначили, що за потреби зміни до реєстраційних даних можна буде внести також з 3 лютого до 24 березня

З 3 лютого починається реєстрація на зовнішнє незалежне оцінювання. Про це повідомляє Український центр оцінювання якості освіти (УЦОЯО).

«Реєстрація для участі в зовнішньому незалежному оцінюванні 2020 року триватиме з 03 лютого до 24 березня. Комплекти реєстраційних документів учнів (слухачів, студентів) для проходження державної підсумкової атестації у формі ЗНО керівники закладів освіти можуть надсилати до 17 березня 2020 року», - йдеться у повідомленні.

В УЦОЯО зазначили, що успішної реєстрації для участі в зовнішньому незалежному оцінюванні, необхідно створити та оформити реєстраційну картку, сформувати пакет документів і передати його до регіонального центру.

Наголошується, що процедура реєстрації залежатиме від того, чи проходитиме особа державну підсумкову атестацію у формі ЗНО.

Так передбачено окрему процедуру реєстрації тих, хто складатиме ДПА у формі ЗНО, і тих, хто не складає ДПА у формі ЗНО.

ДПА/ЗНО складають ті, хто в 2020 році здобуває повну загальну середню освіту, планує вступати до закладів вищої освіти на бакалаврський рівень - випускники закладів загальної середньої освіти, учні (слухачі) закладів професійної освіти, студенти закладів вищої освіти, випускники закордонних закладів освіти 2020 року.

Тільки ЗНО складають випускники минулих років, які вже мають атестат про повну загальну середню освіту та планують вступати на бакалаврський рівень.

В УЦОЯО нагадали, що за потреби зміни до реєстраційних даних можна буде внести також з 3 лютого до 24 березня.

Крім того, в це термін можуть подати документи для участі в додатковій сесії ЗНО ті особи, які не зможуть пройти ЗНО під час основної сесії тому що:

обрали для проходження зовнішнього оцінювання два навчальних предмети, зовнішнє оцінювання з яких проводиться під час основної сесії в один день;

у рік проведення зовнішнього оцінювання навчаються за кордоном;

за релігійними переконаннями не можуть взяти участь у зовнішньому оцінюванні з окремого(их) навчального(их) предмета(ів), що проводиться(яться) в певні дні;

вказали на необхідність створення особливих (спеціальних) умов проходження зовнішнього оцінювання, що можуть бути забезпечені лише під час додаткової сесії;

належать до категорії осіб, які проживають на тимчасово окупованій території або в населених пунктах, зазначених у переліку населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та переліку населених пунктів, що розташовані на лінії зіткнення;

у період проведення основної сесії зовнішнього оцінювання з окремих навчальних предметів братимуть участь у міжнародних, всеукраїнських заходах (змаганнях, конкурсах, олімпіадах тощо), включених до офіційних заходів Міністерства освіти і науки України, Міністерства культури України, Міністерства молоді та спорту України, складатимуть державні іспити, перебуватимуть за кордоном.

Як повідомлялось, Міністерство освіти і науки має намір скоротити кількість заяв на бюджет, які абітурієнти можуть подавати до вишів, з семи до п‘яти з 2020 року.