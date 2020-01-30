Сторонніх не пускати, масові заходи не проводити: школи Києва отримали вказівки через грип



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У навчальних закладах столиці запроваджуються запобіжні заходи

Для профілактики захворюваності серед школярів на грип та ГРВІ та недопущення погіршення епідеміологічної ситуації із захворюваності дітей у закладах освіти Києва запроваджуються запобіжні заходи. Про це повідомили у Департаменті освіти і науки Київської міської держадміністрації.

Зокрема, Департамент освіти і науки рекомендує:

проводити щоденний моніторинг відвідуваності дітей та підлітків закладів освіти;

забезпечити проведення санітарно-профілактичних заходів;

організувати проведення цільових інструктажів з безпеки життєдіяльності;

посилити контроль за дотриманням санітарно-гігієнічних вимог, епідеміологічного, повітряно-теплового режимів у приміщеннях закладів освіти;

обмежити проведення масових заходів у закладах освіти, у разі оголошення карантину – заборонити їх проведення;

обмежити доступ сторонніх осіб до приміщень закладів освіти;

вжити заходів щодо забезпечення виконання освітньої програми, у тому числі з використанням технологій дистанційного навчання.

Як повідомлялося, станом на 30 січня, через високий рівень захворюваності на грип та ГРВІ повністю припинено заняття у 7 школах та окремих класах 34 шкіл Києва.

Наразі найбільший відсоток відсутніх учнів у школах Святошинського (23%), Дарницького (23%) та Оболонського (21%) районів. Середній показник відсутніх по місту – 20%.

Нагадаємо, що керівники навчальних закладів мають право повністю або покласово призупиняти навчальний процес за відсутності 20% від загальної кількості учнів через захворювання на грип та ГРВІ. Таке рішення прийнято на засіданні постійної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій КМДА.

У разі виявлення у дитини ознак недуги, педагогічні працівники направляють учня до медичного працівника та повідомляють батьків.

У свою чергу, батькам рекомендується уважно слідкувати за станом здоров’я своєї дитини та при виявленні ознак захворювання негайно звертатися до лікаря.