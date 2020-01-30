  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Сторонніх не пускати, масові заходи не проводити: школи Києва отримали вказівки через грип

    • Розсилка
    Сторонніх не пускати, масові заходи не проводити: школи Києва отримали вказівки через грип

    У навчальних закладах столиці запроваджуються запобіжні заходи

    Для профілактики захворюваності серед школярів на грип та ГРВІ та недопущення погіршення епідеміологічної ситуації із захворюваності дітей у закладах освіти Києва запроваджуються запобіжні заходи. Про це повідомили у Департаменті освіти і науки Київської міської держадміністрації.

    Зокрема, Департамент освіти і науки рекомендує:

    • проводити щоденний моніторинг відвідуваності дітей та підлітків закладів освіти;
    • забезпечити проведення санітарно-профілактичних заходів;
    • організувати проведення цільових інструктажів з безпеки життєдіяльності;
    • посилити контроль за дотриманням санітарно-гігієнічних вимог, епідеміологічного, повітряно-теплового режимів у приміщеннях закладів освіти;
    • обмежити проведення масових заходів у закладах освіти, у разі оголошення карантину – заборонити їх проведення;
    • обмежити доступ сторонніх осіб до приміщень закладів освіти;
    • вжити заходів щодо забезпечення виконання освітньої програми, у тому числі з використанням технологій дистанційного навчання.

    Як повідомлялося, станом на 30 січня, через високий рівень захворюваності на грип та ГРВІ повністю припинено заняття у 7 школах та окремих класах 34 шкіл Києва.

    Наразі найбільший відсоток відсутніх учнів у школах Святошинського (23%), Дарницького (23%) та Оболонського (21%) районів. Середній показник відсутніх по місту – 20%.

    Нагадаємо, що керівники навчальних закладів мають право повністю або покласово призупиняти навчальний процес за відсутності 20% від загальної кількості учнів через захворювання на грип та ГРВІ. Таке рішення прийнято на засіданні постійної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій КМДА.

    У разі виявлення у дитини ознак недуги, педагогічні працівники направляють учня до медичного працівника та повідомляють батьків.

    У свою чергу, батькам рекомендується уважно слідкувати за станом здоров’я своєї дитини та при виявленні ознак захворювання негайно звертатися до лікаря.

    Київ школа грип КМДА хвороби карантин кияни
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ