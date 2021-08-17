У годину пік у Києві зійшов з рейок трамвай (фото)

Трамвай зійшов з рейок на повороті з вулиці Ялтинської на Бориспільську

Наразі трамваї курсують із відхиленням від графіка

17 серпня близько 8 години ранку на вулиці Ялтинській у Дарницькому районі Києва зійшов з рейок трамвай. Про це повідомляє «Київ оперативний».

Внаслідок аварії зупинився рух трамваїв №8, 29.

Як повідомляє пресслужба комунального підприємства «Київпастранс», на місце було направлено відповідальну службу підприємства.

На час ліквідації аварії рух трамваїв №8, 29 було організовано до Рембази та до Дарницького ТРЕД ( вул. Усенка 6).

Рух трамваїв відновлено о 08:18. Наразі курсування здійснюється з відхиленням від графіка.