У годину пік у Києві зійшов з рейок трамвай (фото)
Наразі трамваї курсують із відхиленням від графіка
17 серпня близько 8 години ранку на вулиці Ялтинській у Дарницькому районі Києва зійшов з рейок трамвай. Про це повідомляє «Київ оперативний».
Внаслідок аварії зупинився рух трамваїв №8, 29.
Як повідомляє пресслужба комунального підприємства «Київпастранс», на місце було направлено відповідальну службу підприємства.
На час ліквідації аварії рух трамваїв №8, 29 було організовано до Рембази та до Дарницького ТРЕД ( вул. Усенка 6).
Рух трамваїв відновлено о 08:18. Наразі курсування здійснюється з відхиленням від графіка.