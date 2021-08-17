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    У годину пік у Києві зійшов з рейок трамвай (фото)

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    Трамвай зійшов з рейок на повороті з вулиці Ялтинської на Бориспільську - У годину пік у Києві зійшов з рейок трамвай (фото)
    Трамвай зійшов з рейок на повороті з вулиці Ялтинської на Бориспільську
    Фото: Київ оперативний

    Наразі трамваї курсують із відхиленням від графіка

    17 серпня близько 8 години ранку на вулиці Ялтинській у Дарницькому районі Києва зійшов з рейок трамвай. Про це повідомляє «Київ оперативний».

    Внаслідок аварії зупинився рух трамваїв №8, 29.

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    У годину пік у Києві зійшов з рейок трамвай (фото)
    У годину пік у Києві зійшов з рейок трамвай (фото)

    Як повідомляє пресслужба комунального підприємства «Київпастранс», на місце було направлено відповідальну службу підприємства.

    На час ліквідації аварії рух трамваїв №8, 29 було організовано до Рембази та до Дарницького ТРЕД ( вул. Усенка 6).

    Рух трамваїв відновлено о 08:18. Наразі курсування здійснюється з відхиленням від графіка.

    Теги: Київ громадський транспорт аварія Київпастранс
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    У годину пік у Києві зійшов з рейок трамвай (фото)