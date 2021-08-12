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    Місяць без талончиків. Як змінилась ситуація з оплатою поїздок у столичному транспорті

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    На сьогодні мешканці Києва купують приблизно 2,5&nbsp;тисячі транспортних карт щодня - Місяць без талончиків. Як змінилась ситуація з оплатою поїздок у столичному транспорті
    На сьогодні мешканці Києва купують приблизно 2,5 тисячі транспортних карт щодня
    Фото з відкритих джерел

    Кількість оплачених поїздок у день збільшилась у середньому на 50 тисяч одиниць

    За перший місяць після скасування паперових талонів у громадському транспорті електронними квитками скористалися майже 5 млн разів. Про це повідомляє Департамент інформаційно-комунікаційних технологій.

    За цей період через застосунок «Київ цифровий» кияни придбали 1,4 млн QR-квитків та 77 808 транспортних карт. На сьогодні містяни купують приблизно 2,5 тисячі транспортних карт щодня, до скасування талонів – 900 у день.

    До 14 липня в наземному транспорті фіксували в середньому 170 тисяч пасажирів у будній день і близько 75 тисяч – у вихідний. Після скасування паперових талонів показники збільшилися до 220-250 тисяч та 100-130 тисяч відповідно. Це означає, що кількість оплачених поїздок у день збільшилась у середньому на 50 тисяч одиниць. А це приблизно на 400 тисяч гривень більше надходжень до бюджету міста щодня.

    Придбати квиток можна:

    • у T-кіосках;
    • у терміналах самообслуговування е-квитка;
    • у терміналах Easy Pay;
    • на станціях «Київського метрополітену»;
    • у застосунку Київ Цифровий;
    • в особистому кабінеті киянина.

    З усіма точками продажу та поповнення можна ознайомитися на міській мапі https://bit.ly/3fYNmPz.

    Нагадаємо, з 14 липня в Києві остаточно вийшли з обігу талони на проїзд у комунальному громадському транспорті, що можна було придбати у кондукторів. Усі поїздки тепер цифровізовано в електронні квитки.

    У Києві діє понад 2 тисячі місць для поповнення транспортних карт і купівлі QR-квитків для проїзду у громадському транспорті.

    Теги: Київ громадський транспорт квиток
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    Місяць без талончиків. Як змінилась ситуація з оплатою поїздок у столичному транспорті