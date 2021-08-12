Місяць без талончиків. Як змінилась ситуація з оплатою поїздок у столичному транспорті

Кількість оплачених поїздок у день збільшилась у середньому на 50 тисяч одиниць

За перший місяць після скасування паперових талонів у громадському транспорті електронними квитками скористалися майже 5 млн разів. Про це повідомляє Департамент інформаційно-комунікаційних технологій.

За цей період через застосунок «Київ цифровий» кияни придбали 1,4 млн QR-квитків та 77 808 транспортних карт. На сьогодні містяни купують приблизно 2,5 тисячі транспортних карт щодня, до скасування талонів – 900 у день.

До 14 липня в наземному транспорті фіксували в середньому 170 тисяч пасажирів у будній день і близько 75 тисяч – у вихідний. Після скасування паперових талонів показники збільшилися до 220-250 тисяч та 100-130 тисяч відповідно. Це означає, що кількість оплачених поїздок у день збільшилась у середньому на 50 тисяч одиниць. А це приблизно на 400 тисяч гривень більше надходжень до бюджету міста щодня.

Придбати квиток можна:

у T-кіосках;

у терміналах самообслуговування е-квитка;

у терміналах Easy Pay;

на станціях «Київського метрополітену»;

у застосунку Київ Цифровий;

в особистому кабінеті киянина.

З усіма точками продажу та поповнення можна ознайомитися на міській мапі https://bit.ly/3fYNmPz.

Нагадаємо, з 14 липня в Києві остаточно вийшли з обігу талони на проїзд у комунальному громадському транспорті, що можна було придбати у кондукторів. Усі поїздки тепер цифровізовано в електронні квитки.

У Києві діє понад 2 тисячі місць для поповнення транспортних карт і купівлі QR-квитків для проїзду у громадському транспорті.