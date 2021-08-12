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    У Києві тролейбусом керував водій «під кайфом»

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    Патрульні виявили у водія&nbsp;явні ознаки наркотичного сп'яніння - У Києві тролейбусом керував водій «під кайфом»
    Патрульні виявили у водія явні ознаки наркотичного сп'яніння
    Фото: Патрульна поліція Києва

    Лікар підтвердив, що водій тролейбуса перебував у стані наркотичного сп'яніння

    На проспекті Свободи в Києві патрульні зупинили водія тролейбуса, що здійснював перевезення пасажирів. Правоохоронці виявили у чоловіка явні ознаки наркотичного сп'яніння. Про це повідомляє Патрульна поліція Києва.

    На вимогу поліцейських водій погодився пройти огляд у встановленому законом порядку у лікаря-нарколога. За результатами лабораторних досліджень фахівець підтвердив, що водій тролейбуса перебував у стані наркотичного сп'яніння.

    Інспектори склали на нього протокол за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп'яніння) КУпАП.

    Патрульні відділу безпеки дорожнього руху також навідалися до керівника депо та вручили йому вимогу про посилення контролю за водіями підприємства. На особу, відповідальну за експлуатацію, склали постанову за ч. 1 ст. 129 (Допуск до керування водіїв, які перебувають у стані сп'яніння) КУпАП.

    «Шановні громадяни! Якщо ви помітили, що водій, який надає послуги з перевезення, має ознаки сп'яніння або ж порушує ПДР, просимо вас телефонувати на лінію 102. Безпечна поїздка – ознака того, що ви вчасно прибудете за місцем призначення», – закликають правоохоронці.

    Як відомо, в Києві часто водії маршруток працюють у стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння. Так, у лютому столичні патрульні виявили у водія маршрутного автобуса ознаки алкогольного сп'яніння. Це сталося близько 6 години ранку. Інспектори зупинили вказану маршрутку на Кільцевій дорозі.

    У кінці лютого сталася подібна ситуація. Близько 6:30 патрульні виявили нетверезого водія, який збирався заступити на автобусний маршрут.

    Теги: Національна поліція України Київ громадський транспорт водій наркотики
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    У Києві тролейбусом керував водій «під кайфом»