У горах на Закарпатті загинув відомий київський нейрохірург



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Юрій Ямінський помер під сходження на гору Стримба біля села Колочава Колаж: РБК-Україна

У лікаря стався серцевий напад під час підйому на гору

12 серпня на Закарпатті під час проходження маршруту в горах у Міжгірському районі від серцевого нападу помер киянин.

Чоловіку стало погано під час проходження маршруту: разом з колегами вони йшли на гору Стримба біля села Колочава. У лікаря стався серцевий напад, реанімувати його не змогли. Про це повідомила в коментарі Укрінформу речниця Управління ДСНС в Закарпатській області Наталя Батир.

Як стало відомо Укрінформу з власних джерел, мова йде про Юрія Ямінського - відомого українського нейрохірурга з Інституту нейрохірургії ім. Ромоданова НАМНУ, доктора медичних наук.

«Закарпатські рятувальники 12 серпня зафіксували факт загибелі киянина 1965 року народження на маршруті на гору Стримба біля Колочави. Він йшов в складі групи з 5-ти осіб, разом із колегами та сином. Після сходження на полонину у чоловіка раптом погіршилося самопочуття, він впав з рюкзаком та спорядженням. Колеги пробували реанімувати його, але це не дало результату. Очевидно, у чоловіка стався серцевий напад», - розповіла Батир.

За її словами, рятувальники та медичні працівники, які прибули на виклик до місця події, виявили тіло туриста вже без ознак життя. Його було доставлено до села Колочава та передано працівникам правоохоронних органів.

За даними рятувальників, маршрут, яким підіймався загиблий, нескладний: він розрахований на один день та є популярним у туристів у Колочаві. Можливо, причиною погіршення самопочуття чоловіка стала спека.