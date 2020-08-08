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    На Одещині обірвався ліфт з дитиною всередині

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    Підрозділом ДСНС за&nbsp;допомогою шансового інструменту двері ліфту відчинено - На Одещині обірвався ліфт з дитиною всередині
    Підрозділом ДСНС за допомогою шансового інструменту двері ліфту відчинено
    Фото пресслужби ГУ ДСНС України в Одеській області

    Дитину врятовано та передано батькам

    На Одещині у місті Чорноморську на третьому поверсі обірвався ліфт з дитиною всередині. Про це повідомляє пресслужба ГУ ДСНС України в Одеській області.

    «8 серпня о 07:16 надійшло повідомлення про те, що в житловому будинку обірвався ліфт. По прибуттю на місце виклику рятувальники встановили, що в 9-ти поверховому житловому будинку обірвався ліфт з 3-го на 1-й поверх, в якому знаходилась дитина», – сказано у повідомленні.

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    На Одещині обірвався ліфт з дитиною всередині
    На Одещині обірвався ліфт з дитиною всередині
    Фото пресслужби ГУ ДСНС України в Одеській області

    Зазначається, що підрозділом ДСНС за допомогою шансового інструменту двері ліфту відчинено, дитину, орієнтовно 10 років, врятовано та передано батькам.

    Обставини події та особисті дані дитини встановлюються.

    Нагадаємо, на Миколаївщині вантажівка на смерть збила прокурора.

    Як повідомлялося, 11 липня, у столиці від удару струмом загинув електрик, який ремонтував ліфт. Трагедія сталася у Києві на вулиці Григоровича-Барського, 7.

    трагедія ДСНС Одеса рятувальники ліфт
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