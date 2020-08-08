На Одещині обірвався ліфт з дитиною всередині



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Підрозділом ДСНС за допомогою шансового інструменту двері ліфту відчинено Фото пресслужби ГУ ДСНС України в Одеській області

Дитину врятовано та передано батькам

На Одещині у місті Чорноморську на третьому поверсі обірвався ліфт з дитиною всередині. Про це повідомляє пресслужба ГУ ДСНС України в Одеській області.

«8 серпня о 07:16 надійшло повідомлення про те, що в житловому будинку обірвався ліфт. По прибуттю на місце виклику рятувальники встановили, що в 9-ти поверховому житловому будинку обірвався ліфт з 3-го на 1-й поверх, в якому знаходилась дитина», – сказано у повідомленні.

Зазначається, що підрозділом ДСНС за допомогою шансового інструменту двері ліфту відчинено, дитину, орієнтовно 10 років, врятовано та передано батькам.

Обставини події та особисті дані дитини встановлюються.

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