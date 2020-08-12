Від початку серпня в українських водоймах потонули 77 людей



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Рятувальники закликають людей дотримуватися правил безпеки на воді

34 людини, які мали загинути на воді, вдалося врятувати

На водоймах України минулої доби загинули 10 людей. Всього від початку серпня кількість людей, які потонули, зросла до 77 осіб.



Про це повідомляє пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

За оперативними даними, станом на 12 серпня, на водних об’єктах України від початку місяця загинули 77 осіб, з них троє дітей. Також рятувальники зазначають, що вдалося врятувати 34 людини, у тому числі чотири дитини.



У відомстві закликають не нехтувати правилами безпеки під час відпочинку.



Зокрема, під час відпочинку біля водойм заборонено:

купатися в місцях, які не визначені місцевими органами влади та не обладнані для купання людей;

стрибати у воду з човнів, катерів, споруджень не призначених для цього;

купатися наодинці;

плавати на плавзасобах біля пляжів та інших місць, які не відведені для купання;

вживати спиртні напої до та під час купання;

підпливати близько до плавзасобів, які йдуть неподалік від місць купання;

допускати у воді небезпечні ігри, які пов’язані з обмеженням руху рук і ніг;

подавати помилкові сигнали небезпеки, жартувати, пустувати;

дітям, які не вміють плавати, заходити глибше, ніж до пояса;

купання дітей без супроводу дорослих.

Нагадаємо, напередодні у містечку Берегово, що на Закарпатті, сталась трагедія. Потонув чотирирічний хлопчик, який допомагав мамі мити килим в озері.