У родині відомого співака сталась трагедія: помер 21-річний син



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Павло Павлік довгий час боровся з раком кісток

Юнак переніс тривалий курс хіміотерапії і променевої терапії, але хвороба не відступила

Помер молодший син українського співака Віктора Павліка, 21-річний Павло. Про це повідомила мати хлопця Лора Созаєва на своїй сторінці у Facebook.

Колишня дружина Павліка повідомила про смерть сина словами: «Забрав Господь мого ангела!». Також жінка опублікувала ролик з маленьким Павлом.

Павло Павлік довгий час боровся з раком кісток. Юнак переніс тривалий курс хіміотерапії і променевої терапії, але хвороба не відступила.

Наприкінці червня син Віктора Павліка, в якого виявили рак, відмовився від терапії і звернувся до однокласників. 18 курсів хіміотерапії і курс променевої терапії не допомогли перемогти злоякісну пухлину. Результати останніх КТ і МРТ показали, що хвороба прогресує, подальше лікування втратило сенс.

«Я хочу, щоб ви всі були щасливі і гідно прожили життя, здійснивши всі свої мрії … Будьте щасливі, цінуйте особливі моменти в житті, адже вони так швидко проходять, і пам’ятайте: багатство не в грошах і майні, воно в людях, що оточують вас, в емоціях, які вони викликають, і в спогадах, які вони залишають», – йдеться у зверненні хлопця до друзів дитинства.

Віктор Павлик також підключився до пошуків однокласників сина, що вчилися з ним в київській школі № 25.

Раніше повідомлялося, що померла українська актриса Оксана Вороніна.