У Києві 70 людей вимагали відпустити Тамразова з СІЗО



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Учасники акції вважають — рішення про арешт було незаконним

У Києві близько 70 осіб вимагали свободи для бізнесмена, екс-топ-менеджера компанії «Укргазвидобування», власника видання Insider Олексія Тамразова.

Адвокати і ті, хто прийшов підтримати Тамразова, вважають — рішення про арешт було незаконним, оскільки суд оголосив тільки резолютивну частину.

Адвокат Тамразова Віталій Коломієць пояснив позицію захисту: «Відсутність вмотивованого рішення є обов’язком для СІЗО випустити людину. В 13:25 в четвер його було затримано, 72 години минає сьогодні в 13:25. Вже зараз він має вийти. Після засідання нам прочитали рішення без мотивувальної частини. Нам зачитали скорочене рішення суду, тільки резолютивну частину — тримати під вартою. Чому лише цю частину, не пояснили. Мотивувальну частину рішення буде зачитано тільки 14 серпня. З 14 числа в працівників СІЗО з’являється право взяти людину під варту, до цього часу під варту її брати не мали права».

Колишній співробітник видання Insider, головний редактор агентства «РБК-Україна» Сергій Щербина вважає, що причиною затримання Тамразова могла бути помста з боку Генпрокуратури.

«Затримання Олексія Тамразова, власника Insider, відбулося після багаточисельних публікацій на Insider-і щодо роботи правоохоронних органів. Одною з них, до якої славне мав стосунок прокурор Кулик. Як відомо, Олексія звинувачують у тому, ніби він пропонував хабаря прокурору Кулику. Прокурор Кулик брав участь у затриманні Михайла Саакашвілі і всій цій історії. І Insider детально висвітлював ситуацію довкола людини на прізвище Динник, який був соратником Курченка і начебто передавав гроші Саакашвілі. А потім журналісти Insider-а з’ясували, що він будує квартири для співробітників Служби безпеки України», - сказав він.

На акцію прийшли й родичі Тамразова. На стороні Тамразова були учасники організації «Традиція і порядок». Організація «Традиція і порядок» — формування правого спрямування. Зокрема, виступає проти ЛГБТ-руху в Україні.

Тамразова з СІЗО адміністрація не випустила.

Нагадаємо, 9 серпня генпрокурор Юрій Луценко заявив про затримання колишнього першого заступника голови правління ПАТ «Укргазвидобування» Тамразова при спробі дати неправомірну вигоду в розмірі 200 тис. дол. прокурору ГПУ за сприяння у знятті арешту з майна у кримінальному провадженні, пов'язаному з діяльністю злочинної організації Віктора Януковича.

10 серпня Печерський райсуд Києва постановив взяти під варту на два місяці колишнього першого заступника голови правління ПАТ «Укргазвидобування», теперішнього власника видання Insider Олексія Тамразова з альтернативою внесення застави у 3 мільйони гривень.

Джерело: Громадське радіо