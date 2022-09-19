У Києві автівка провалилася під асфальт

Водіїв закликають бути обережними, тривають ремонтні роботи

У столиці 18 вересня увечері під землю пішла автівка. Подія сталася на вулиці Набережно-Хрещатицькій. Фото та відео з місця події оприлюднили Telegram-канали «Київ Оперативний» та dtp.kiev.ua.

Водіїв закликають бути обережними на цій ділянці дороги, що веде на Поділ. Через ремонтні роботи вона перекопана.

Зазначимо, що у столиці внаслідок негоди 18 вересня також затопило станцію «Академмістечко». На відео, які оприлюднили користувачі соцмереж, видно, що води у підземному переході дуже багато.

Нагадаємо, у понеділок, 19 вересня, в Києві очікуються пориви вітру 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий)

Додамо, що 18 вересня, у місті Бурин на Сумщині через негоду загинула одна людина. Місцевий житель загинув після того, як на нього впала стіна. При цьому вісім людей отримали травми.