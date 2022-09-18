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Негода на Сумщині: серед поранених немовля, пошкоджено залізницю

Надія Клочко
glavcom.ua
Негода на Сумщині: серед поранених немовля, пошкоджено залізницю
На Сумщині стихія позривала дахи будівель
фото: Дмитро Живицький

Близько 20 приватних будинків залишилися без даху

Через негоду у місті Бурин на Сумщині є руйнування, рятувальники дістають з-під завалів людей. Шестеро людей отримали поранення, в тому числі шестимісячна дитина. Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації (ОВА) Дмитро Живицький.

«На даний момент чотири людей з легкими тілесними ушкодженнями, 1 жінка госпіталізована до Конотопської ЦРЛ. Також травмована піврічна дитина, наразі знаходиться в лікарні», – розповів він.

За словами посадовця, близько 20 приватних будинків лишилися без даху.

«Є сильно зруйновані хати. Пошкоджена АЗС та ще ряд нежитлових приміщень у громаді. Рятувальники дістають людей з-під завалів. Триває робота по евакуації людей з постраждалих будинків, самі ж будівлі накривають шифером та плівкою з матеріальних резервів», – поінформував Живицький.

Як повідомив очільник ОВА, наразі на місці працюють аварійні бригади енергетиків.

Пресслужба «Укрзалізниці» повідомляє, що через негоду та буревій на Сумщині пошкоджено інфраструктуру на дільниці Конотоп – Ворожба.

У компанії зазначають, що енергетики та колійники вже проводять відновлювальні роботи, але затримки чекають на поїзди:

  • №780 Київ — Суми;
  • №6305 Ворожба — Конотоп;

Також можливі затримки поїздів, які ще мають відправитися сьогодні у рейс:

  • №805 Харків — Конотоп;
  • №6306 Бахмач — Ворожба.

Як повідомлялося, у неділю, 18 вересня, внаслідок негоди в Бурині (Сумська область) зафіксовано руйнування.

Нагадаємо, в Україні 18 вересня випав перший сніг. На Facebook-сторінці Чорногірського гірського пошуково-рятувального поста з'явилися фото із засніжених карпатських гір.

Додамо, що за прогнозами синоптиків, на понеділок, 19 вересня, в Україні буде оголошено штормове попередження. Практично по всій території країни очікується сильний вітер.

Теги: стихійні лиха негода Сумщина

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