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Негода на Сумщині. У Бурині загинула одна людина

Альона Боженко
glavcom.ua
Негода на Сумщині. У Бурині загинула одна людина
У Бурині місцевий житель загинув внаслідок негоди
фото: Дмитро Живицький

Близько 10 тисяч мешканців міста залишилися без світла та зв'язку

Сьогодні, 18 вересня, у Бурині (Сумська область) через негоду загинула одна людина. Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

За його словами, у Бурині місцевий житель загинув після того, як на нього впала стіна. При цьому вісім людей отримали травми.

«Дві людини з травмами середньої тяжкості в місцевій лікарні, одна жінка з переломом руки в Сумах, двохмісячна дитина непритомна в стані контузії госпіталізована до Конотопської ЦРЛ. Ще чотирьом людям з легкими травмами надано медичну допомогу без госпіталізації», – розповів Живицький.

Також він додав, що близько 10 тисяч мешканців міста залишилися без світла та зв'язку. Спеціалісти вже проводять ремонтні роботи.

Голова Сумської обласної військової адміністрації зауважив, що у місті триває евакуація людей, які потребують цього. І зазначив, що для фіксації збитків у результаті негоди містянам треба звертатися до голів громад.

«Для фіксації та допомоги у подоланні наслідків - звертайтеся до своїх голів громад, або на телефони екстрених служб. В усіх громадах є резервний фонд на такі випадки. Де його не вистачатиме - ми виділимо необхідне з фонду області», – зауважив Живицький.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що через негоду у місті Бурин на Сумщині є руйнування, рятувальники дістають з-під завалів людей. Також через негоду та буревій на Сумщині пошкоджено інфраструктуру на дільниці Конотоп – Ворожба. Можливі затримки поїздів.

Додамо, в Україні 18 вересня випав перший сніг. На Facebook-сторінці Чорногірського гірського пошуково-рятувального поста з'явилися фото із засніжених карпатських гір.

Теги: Сумщина рятувальники Facebook жінка буревій евакуація

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