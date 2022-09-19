Головна Київ Новини
search button user button menu button

У Києві оголошено штормове попередження

Оксана Воронцова
glavcom.ua
У Києві оголошено штормове попередження
Пориви вітру сягатимуть 15-20 м/с
фото з відкритих джерел

У столиці в понеділок очікуються пориви вітру

У понеділок, 19 вересня, в Києві очікуються пориви вітру 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий). Про це попереджає Український гідрометцентр.

Фахівці закликають дотримуватись основних рекомендацій під час сильного вітру:

  • усі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;
  • на вулиці триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;
  • у разі сильного вітру сховатися у найближчому приміщенні або природному укритті;
  • уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.

Якщо впало дерево чи зламалися гілки, необхідно телефонувати до аварійно-диспетчерської служби КО «Київзеленбуд»: (044) 272-40-18.

Нагадаємо, 18 вересня у столиці внаслідок негоди затопило станцію «Академмістечко».

Увечері 18 вересня в Київській області через погіршення погодних умов повністю знеструмлені 48 населених пунктів, ще 54 без світла частково.

У Бурині (Сумська область) через негоду загинула одна людина. Місцевий житель загинув після того, як на нього впала стіна. При цьому вісім людей отримали травми.

Теги: Київ прогноз погоди Укргідрометцентр вітер

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Бурині місцевий житель загинув внаслідок негоди
Негода на Сумщині. У Бурині загинула одна людина
Вчора, 22:50
У місті Буринь наразі працюють рятувальники ДСНС
Зірвані дахи та повалені дерева: на Сумщині розгулялась негода
Вчора, 18:32
На Київщині люди залишися без світла через буревій
Майже пів сотні населених пунктів на Київщині залишися без світла
Сьогодні, 00:43

Новини

У Києві оголошено штормове попередження
У Києві оголошено штормове попередження
Майже пів сотні населених пунктів на Київщині залишися без світла
Майже пів сотні населених пунктів на Київщині залишися без світла
У Києві затопило станцію «Академмістечко» (відео)
У Києві затопило станцію «Академмістечко» (відео)
Збирав гриби й заблукав. У Києві правоохоронці врятували чоловіка (відео)
Збирав гриби й заблукав. У Києві правоохоронці врятували чоловіка (відео)
Прослуховування та незаконне стеження: посадовцю столичної поліції оголошено підозру
Прослуховування та незаконне стеження: посадовцю столичної поліції оголошено підозру
Посадовця СБУ, який втручався в процес переходу громад до ПЦУ, відсторонено
Посадовця СБУ, який втручався в процес переходу громад до ПЦУ, відсторонено

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
191K
Байден заговорив про ядерний удар: чому це поганий знак для світу
69K
Міноборони попередило українців: Пугачова – це наживка
59K
Росіяни показали інтерв’ю із полоненою Пташкою з «Азовсталі» (відео)
39K
ЗСУ на Харківщині затрофеїли танк із цікавим маскуванням (відео)
27K
Лукашенко із дровами став героєм пародії (відео)
23K
Тищенко «забув» про мерседес. Антикорупційне агентство назвало своїх «жертв» під час війни

Новини

ЗСУ відбили три атаки ворога і знищили об’єкти ППО окупантів
Сьогодні, 06:50
П'ять новин вихідних, які наближають перемогу: підбірка «Главкома»
Вчора, 21:18
ЗСУ розбили резерви окупантів та відбили п’ять атак – Генштаб
17 вересня, 07:05
П'ять новин 16 вересня, які наближають перемогу: підбірка «Главкома»
16 вересня, 21:18
«Нафтогаз» продає газ в зоні бойових за космічною ціною. Профільна асоціація зробила заяву
16 вересня, 13:41
Контрнаступ ЗСУ: Росія вивозить вантажівками гори трупів окупантів
16 вересня, 07:12

Прес-релізи

Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
2 вересня, 13:19
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту