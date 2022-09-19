У Києві оголошено штормове попередження
У столиці в понеділок очікуються пориви вітру
У понеділок, 19 вересня, в Києві очікуються пориви вітру 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий). Про це попереджає Український гідрометцентр.
Фахівці закликають дотримуватись основних рекомендацій під час сильного вітру:
- усі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;
- на вулиці триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;
- у разі сильного вітру сховатися у найближчому приміщенні або природному укритті;
- уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.
Якщо впало дерево чи зламалися гілки, необхідно телефонувати до аварійно-диспетчерської служби КО «Київзеленбуд»: (044) 272-40-18.
Нагадаємо, 18 вересня у столиці внаслідок негоди затопило станцію «Академмістечко».
Увечері 18 вересня в Київській області через погіршення погодних умов повністю знеструмлені 48 населених пунктів, ще 54 без світла частково.
У Бурині (Сумська область) через негоду загинула одна людина. Місцевий житель загинув після того, як на нього впала стіна. При цьому вісім людей отримали травми.
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