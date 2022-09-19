У Києві оголошено штормове попередження

У столиці в понеділок очікуються пориви вітру

У понеділок, 19 вересня, в Києві очікуються пориви вітру 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий). Про це попереджає Український гідрометцентр.

Фахівці закликають дотримуватись основних рекомендацій під час сильного вітру:

усі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;

на вулиці триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;

у разі сильного вітру сховатися у найближчому приміщенні або природному укритті;

уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.

Якщо впало дерево чи зламалися гілки, необхідно телефонувати до аварійно-диспетчерської служби КО «Київзеленбуд»: (044) 272-40-18.

Нагадаємо, 18 вересня у столиці внаслідок негоди затопило станцію «Академмістечко».

Увечері 18 вересня в Київській області через погіршення погодних умов повністю знеструмлені 48 населених пунктів, ще 54 без світла частково.

У Бурині (Сумська область) через негоду загинула одна людина. Місцевий житель загинув після того, як на нього впала стіна. При цьому вісім людей отримали травми.