У Києві автомобіль на смерть збив пішохода і зник з місця ДТП



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Поліцейські не змогли встановити ні авто, яке збило пішохода, ні свідків аварії Фото: Інформатор

За попередньою інформацією, чоловік переходив дорогу, коли його збив невідомий автомобіль

У Києві ввечері у четвер, 30 січня, по вулиці Академіка Заболотного автомобіль на смерть збив пішохода і зник з місця аварії.

Як повідомляє Інформатор, ДТП сталася поблизу Тютюнової фабрики. Невідомий автомобіль збив чоловіка, який від отриманих травм помер на місці до приїзду швидкої.

За попередньою інформацією, чоловік переходив дорогу, коли його збив невідомий автомобіль. Попередньо, авто рухалося по вулиці Заболотного в бік Столичного шосе.

«Такий висновок зробили виходячи з травм, які були характерні наслідків ДТП», — йдеться в повідомленні.

Де саме переходив дорогу загиблий — невідомо. Тіло лежало за 25 метрів від пішохідного переходу.

Поліцейські не змогли встановити ні авто, яке збило пішохода, ні свідків аварії. На дорозі залишилися лише дрібні осколки скла.

Особа загиблого встановлена. Йому було близько 24 років.

Подробиці події встановлюються.